Нагадує сталінські часи: Лукашенко посилив репресії проти політв'язнів і їхніх родин

За останній період в Білорусі суттєво посилилися репресії. Вони ніколи не припинялися, але зараз стали особливо жорсткими.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що лише минулого тижня було більш ніж 200 затримань.

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Лукашенко взявся за членів сімей політичних в'язнів та за людей, які передавали їм в тюрми продукти та інші речі першої потреби.

Проти них порушують кримінальні справи за купівлю продуктів. Вони вважають, що це є фінансуванням екстремістської діяльності. Тобто ти купив хліб, ковбасу та передав політичним в'язням – і профінансував екстремізм. Справжнє мракобісся,

– сказав Латушко.

Схоже на сталінські часи

Як наголосив Латушко, правозахисники повідомили про 201 затриману людину. Але зрозуміло, що їх є більше. Адже не кожен повідомляє про обшуки та арешти.

Коли тиск та арешти роблять щодо членів сімей політв'язнів, то це одразу нагадуються сталінські часи. Коли члени сім'ї – це вороги народу. Затриманих може бути значно більше, але авторитарна система обмежує можливості передачі такої інформації,

– сказав Латушко.

Крім того, за минулий тиждень в Білорусі винесли вироки 27 людям за участь у протестах у 2020 році. Білоруська опозиція ретельно працює, аби зрештою представники режиму відповідали за свої злочинні дії.

Ситуація в Білорусі: коротко