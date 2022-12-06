"Росія все вишкребла з Білорусі": чи має Лукашенко достатньо озброєння та військових

Зараз білоруські пропагандисти активно поширюють кумедний наратив, що Захід може атакувати їхню державу. Паралельно Росія продовжує вигрібати білоруські склади боєприпасів.

Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер, керівник "Білого легіону" Сергій Бульба. За його словами, Росія вигрібає все що тільки можна з білоруського озброєння.

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Нещодавно знову забирали боєприпаси

Як розповів Бульба, напередодні до Білорусі приїжджала делегація російських генералів, які інспектували місцеві полігони. Там вони, за неперевіреною інформацією, домовилися про передачу боєприпасів для реактивних систем залпового вогню.

Свої росіяни вже всі потратили. Зараз витягують у білорусів все що можуть. Ми не знаємо, що могли, а що ні. Але по дотичних ознаках стає зрозуміло. Недавно Росія дозволила Білорусі призупинити виплати по боргах на кілька років. Це свідчить, що Лукашенко знову щось продав,

– зазначив Бульба.

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Він наголошує, що білоруси взагалі психологічно не готові ні з ким воювати. Тим паче проти України. Тому ідеологічні працівники постійно намагаються вкинути їм фейкову загрозу, що Захід буцімто хоче напасти на Білорусь. Так вони сподіваються підвищити моральний дух місцевих військових через нібито небезпеку для країни.

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