Цікавий збіг, – військовий аналітик про ситуацію в окупованих Криму та білорусі

росія стягнула величезну кількість літаків та гелікоптерів на територію білорусі. Ймовірно для того, аби здійснювати ракетні атаки по території України, адже після "бавовни" в Криму робити це з території окупованого півострова значно важче.

Таку думку 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також припустив, атака на Житомирщину вдень 16 серпня здійснювалась з території білорусі.

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На територію білорусі росія перекинула додаткові засоби ураження

Мусієнко розповів, що протягом останніх тижнів росія активно перекидала на територію білорусі додаткові засоби ураження. Зокрема літаки, а також військових льотчиків, яких росіянам зараз не вистачає. У білорусі вони отримали змогу пройти додаткову підготовку.

Цікавий збіг – навчання білоруських і російських військ одночасно з "бавовною" в Криму, в білорусі. І так само з тим, як Україна досить активно й ефективно застосовувала HIMARS, наносячи удари по складах на території України,

– зауважив віськовий експерт.

Він також додав, що росіяни помітно злякались цих ударів і зараз перебувають у такому дійсно нервовому стані.

До білорусі перекинули також засоби ППО

Військовий аналітик розповів, що, крім того, на запит невизнаного диктатора лукашенка, росія перекинула до білорусі зенітно-ракетні комплекси ППО. На його думку, це зроблено для того, аби погасити паніку, яка виникла після вибухів на аеродромі "Зябрівка".

Я не думаю, що велика кількість російських комплексів С-300 завозиться з метою нанесення ударів по території України. Дійсно, останнім часом наносили удари такими комплексами і по Миколаєву, і по Харкову, але то зовсім інша ситуація,

– наголосив Мусієнко.

Він додав, швидше за все, мовиться про прикриття літаків, які масовано перекидаються до білорусі.

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Кількість ворожих військ на кордоні така як у лютому

Мусієнко згадав заяву речника командування Військово-повітряних сил України Юрія Ігната, що на кордоні з Україною нині перебуває така ж кількість військ, як на початку повномасштабного вторгнення в лютому. Військовий експерт пояснив це тим, що росія перекидала до білорусі військових льотчиків з далекого сходу, з усіх можливих регіонів, аби мати можливість з повітряного простору білорусі наносити ракетні удари по Україні.

"Враховуючи "бавовну" в Криму і 9 серпня, і 16 серпня, вони мають обмежені можливості здійснювати атаки з територію півострову. З білорусі ж така можливість поки залишається", – підкреслив Мусієнко.

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Ворог може збільшити інтенсивність обстрілів напередодні Дня Незалежності

Військовий аналітик зазначив, навряд це будуть удари небаченої раніше сили. Ворог просто може збільшити інтенсивність ударів, зокрема і через наближення Дня Незалежності України.

Але ми бачимо, яку ефективність демонструють наші зенітчики і наші військові пілоти по збиттю ворожих ракет, які летять і з Чорного, і з Каспійського морів, і з неба над білоруссю,

– наголосив військовий експерт.

Також Мусієнко додав, що ресурс росії обмежений на високоточні ракети. Однак загострення напередодні державного свята точно буде.

"росіяни схиблені на символізмі. До цих дат у них відбувається особливе загострення, тому цивільним слід не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Але я думаю у ЗСУ все під контролем", – підсумував військовий аналітик.

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