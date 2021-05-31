Нормандський формат не залежить від подій в Білорусі, – Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що події в Білорусі ніяк не вплинуть на нормандський формат. Очільник Франції Еммануель Макрон запевнив, що варто й надалі врегульовувати ситуацію в рамках "нормандської четвірки".

Про це політики заявили 31 травня на спільній пресконференції.

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Меркель про нормандський формат

Ангела Меркель розповіла, що нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі не залежить від подій в Білорусі, попри те, що домовленості, на основі яких йдуть переговори, називаються "мінськими".

Я думаю, що нормандський формат не залежить від того, що відбувається в Білорусі. Ми засуджуємо найжорсткішим чином те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством і опозицією, це ніяк не відповідає нашим стандартам…

– заявила Меркель

Вона також додала, що вони будуть реалізовувати санкції проти Білорусі. Щодо України, то канцлерка запевнила – попри важкість процесу, переговори мають відбуватись й надалі у нормандському форматі.

Макрон не бачить альтернативи

Еммануель Макрон вважає, що варто продовжувати врегульовувати питання в рамках нормандської четвірки. Він переконаний, що у таких питаннях варто дивитись, чи можливо діяти більш ефективно.

"Я не бачу більш ефективних способів роботи щодо української кризи, ніж нормандський формат, в рамках якого в останні місяці досягнутий прогрес", – заявив очільник Франції.

Ба більше, президент переконаний, що для подальшої роботи в цьому форматі "потрібна рішучість, систематична робота" та запевнив, що переговори продовжуються.

Коротко про нормандський формат

26 травня відбулось онлайн-засідання політичних радників 4 країн. Переговори були важкі. Усі сторони, зокрема, й Росія закликали припинити вогонь.

Та глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук каже, що насправді країна-агресор робить усе, щоб "загальмувати, зупинити, заблокувати ухвалення конкретного рішення".

Ба більше, Росія наполягає, що стороною конфлікту мають виступати окупанти Донбасу.

Також Росія досі намагається "перекинути" відповідальність на Україну та називає конфлікт "внутрішнім".

Нормандський формат – це зустрічі у чотиристоронньому форматі (Україна, Німеччина, Франція та Росія), на яких обговорюють та намагаються зупинити агресію Росії проти України.