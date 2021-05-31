Нормандський формат не залежить від подій в Білорусі, – Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що події в Білорусі ніяк не вплинуть на нормандський формат. Очільник Франції Еммануель Макрон запевнив, що варто й надалі врегульовувати ситуацію в рамках "нормандської четвірки".
Про це політики заявили 31 травня на спільній пресконференції.
Читайте більше Кравчук впевнений, що зустріч Байдена і Путіна вплине на ТКГ і нормандський формат
Меркель про нормандський формат
Ангела Меркель розповіла, що нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі не залежить від подій в Білорусі, попри те, що домовленості, на основі яких йдуть переговори, називаються "мінськими".
Я думаю, що нормандський формат не залежить від того, що відбувається в Білорусі. Ми засуджуємо найжорсткішим чином те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством і опозицією, це ніяк не відповідає нашим стандартам…
– заявила Меркель
Вона також додала, що вони будуть реалізовувати санкції проти Білорусі. Щодо України, то канцлерка запевнила – попри важкість процесу, переговори мають відбуватись й надалі у нормандському форматі.
Макрон не бачить альтернативи
Еммануель Макрон вважає, що варто продовжувати врегульовувати питання в рамках нормандської четвірки. Він переконаний, що у таких питаннях варто дивитись, чи можливо діяти більш ефективно.
"Я не бачу більш ефективних способів роботи щодо української кризи, ніж нормандський формат, в рамках якого в останні місяці досягнутий прогрес", – заявив очільник Франції.
Ба більше, президент переконаний, що для подальшої роботи в цьому форматі "потрібна рішучість, систематична робота" та запевнив, що переговори продовжуються.Важливо! Нормандський формат – це зустрічі у чотиристоронньому форматі (Україна, Німеччина, Франція та Росія), на яких обговорюють та намагаються зупинити агресію Росії проти України.
Коротко про нормандський формат
- 26 травня відбулось онлайн-засідання політичних радників 4 країн. Переговори були важкі. Усі сторони, зокрема, й Росія закликали припинити вогонь.
- Та глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук каже, що насправді країна-агресор робить усе, щоб "загальмувати, зупинити, заблокувати ухвалення конкретного рішення".
- Ба більше, Росія наполягає, що стороною конфлікту мають виступати окупанти Донбасу.
- Також Росія досі намагається "перекинути" відповідальність на Україну та називає конфлікт "внутрішнім".