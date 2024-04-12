Лише 2 дні не було чогось подібного: мігранти постійно штурмують білорусько-польський кордон
Понад 220 нелегальних мігрантів знову намагалися прорвати кордон Польщі з боку Білорусі. Режим Лукашенка так і не придумав нічого нового.
Про це 24 Каналу розповів головний редактор білоруського "Єврорадіо" Павло Свердлов, зауваживши, що спроби прорвати кордон з Польщею насправді не припинялися.
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Режим Лукашенка закидав туди мігрантів і після повномасштабного вторгнення. Вони завжди намагаються перетнути кордон.
В мене два пояснення, чому це зараз "загострилося". Перше – прийшла весна. Але направду ви маєте рацію. Мігранти не припиняли спроби перетнути кордон. Було лише два дні з 2021 року, коли не було жодної спроби "штурмувати" польський кордон. Вони завжди намагаються це зробити,
– сказав Свердлов.
Є дві добрі новини
Як наголосив Свердлов, з цього можна зробити два позитивні висновки. Насправді режим Лукашенка взагалі не придумав нічого нового. Натовпи мігрантів на кордоні з Польщею бачили ще два роки тому. Тактика абсолютно не змінилася.
І є питання, наскільки вона ефективна для того ж Лукашенка. Адже і у Литві, і в Польщі вже мають досвід з "відбивання" таких атак.
Європейці вже все це бачили. І в Польщі, і в Литві готові ці атаки "відбивати". Європейці самі обирають, кого їм пускати, а кого – ні,
– зауважив Свердлов.
Ситуація в Білорусі: коротко
- У Держприкордонслужбі наголосили, що Україна продовжує посилювати рубежі по всій протяжності кордону з Білоруссю та Росією. Певна кількість окупантів перебуває на території Білорусі. Їх близько 2 тисяч. Переважно це персонал, який обслуговує російську техніку, яка залишилася на території Білорусі.
- У НАТО уважно стежать за діями Білорусі. Там все-таки вважають, що немає ознак того, що Білорусь готова офіційно приєднатися до повномасштабної війни проти України.
- Є припущення, що Росія готує терористичні акти в Білорусі. Ймовірна мета Кремля – звинуватити у цьому полк Калиновського та таки офіційно втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України.