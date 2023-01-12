Росіяни нарощують авіаційне угруповання у Білорусі, – Генштаб

Міністерство оборони Білорусі анонсувало проведення у період з 16 січня до 1 лютого спільного з Росією льотно-тактичного навчання. Буцімто через це окупанти нарощують там авіаційне угруповання.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє 24 канал.

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Росіяни нарощують авіаційне угруповання у Білорусі

Громов розповів, що минулого тижня на аеродром в Мачулищі перебазували не менше 10 вертольотів типу Мі-8, Мі-24. Також очікується перебазування на білоруські аеродроми російських літаків оперативно-тактичної авіації.

Не виключаються польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь літаків дальньої авіації країни-агресорки,

– зауважив бригадний генерал.

Він наголосив, що через це зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів та застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі.

Коротко про ситуацію в Білорусі