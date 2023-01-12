Росіяни нарощують авіаційне угруповання у Білорусі, – Генштаб
Міністерство оборони Білорусі анонсувало проведення у період з 16 січня до 1 лютого спільного з Росією льотно-тактичного навчання. Буцімто через це окупанти нарощують там авіаційне угруповання.
Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє 24 канал.
До теми Росія веде війну на виснаження: у Генштабі розкрили плани Кремля щодо Донеччини та Запоріжжя
Росіяни нарощують авіаційне угруповання у Білорусі
Громов розповів, що минулого тижня на аеродром в Мачулищі перебазували не менше 10 вертольотів типу Мі-8, Мі-24. Також очікується перебазування на білоруські аеродроми російських літаків оперативно-тактичної авіації.
Не виключаються польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь літаків дальньої авіації країни-агресорки,
– зауважив бригадний генерал.
Він наголосив, що через це зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів та застосування дронів-камікадзе по території України з повітряного простору Білорусі.
Коротко про ситуацію в Білорусі
- З початком нового року Росія систематично перекидає техніку та особовий склад до Білорусі. Зокрема, 5 січня туди надійшла партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин для білоруських сил спецоперацій.
- Уже наступного дня до Білорусі з Росії доставили черговий ешелон із військовою технікою. На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ "Z". В ешелоні прибули приблизно 43 одиниці КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води.
- У ніч на 7 січня Росія відправила у Білорусь ще один ешелон, в якому було 700 – 800 російських окупантів.
- Своєю чергою, 8 січня до Білорусі прибули 30 вагонів-платформ з технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами та спорядженням і 2 пасажирські вагони з особовим складом – близько 100 осіб. Серед техніки були помічені не менше 8 вантажівок КамАЗ, мінімум 6 тягачів МТ-ЛБ і не менше 2 артилерійських машин 1В15