США відстежують розміщення російських військ в Білорусі, – Білий дім
Джерело:"Укрінформ"
США уважно стежать за взаємодію Росії та Білорусі у війні проти України. Зокрема Білий дім слідкує за розміщенням російських сил на білоруській території.
На прохання прокоментувати візит Путіна до Мінська, речниця Білого дому Карін Жан П'єр сказала, що США уважно стежать за ситуацією.
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Білий дім стежить за стратегією Росії
Представниця адміністрації США сказала, що роль Білорусі в російській агресії турбує Білий дім давно.
Вона наголосила, що режим у Мінську вже дозволив Кремлю вести війну проти України зі своєї території, яку Росія використовує як плацдарм для своїх військ.
Ми продовжуємо уважно стежити за стратегією застосування сили Росією. Це те, що ми робили й надалі робитимемо, у тому числі в Білорусі,
– сказала Карін Жан П'єр.
Вона додала, що США залишаються в тісному контакті з Україною, яка зараз дає відсіч російській агресії.
Що відомо про зустріч Путіна та Лукашенка
- 19 грудня Путін прилетів до Мінська і провів переговори з Путіним Українська влада переконана, що російський диктатор схилятиме Білорусь до прямої участі у війні.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що диктатори обговорювали не лише це. На його думку, Путін планує перетворити Білорусь на частину Росії юридично.
- Натомість у розвідці припустили, що Кремль хоче взяти максимум від білоруських збройних сил, щоб посилити свою суттєво ослаблену армію.
- Лукашенко сказав, що під час перемовин були схвалені "певні рішення", а Путін повідомив що обговорив з Лукашенком створення єдиної оборонної сфери між країнами.
- Також було сказано, що Росія та Білорусь домовилися продовжувати практику спільних військових навчань й нібито хочуть займатися створенням нової військової техніки.