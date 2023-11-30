Намагалися штурмувати Авдіївку: Нацгвардія вдарила по окупантах з міномета, багато вбитих

Нацгвардія двома ударами з міномета змогла зупинити просування російських військ під Авдіївкою. Прицільними ударами вдалося ліквідувати майже два десятки окупантів.

Росіяни не лишають намагань досягти хоч якихось успіхів у Донецькій області. Однак, як показує практика, такі спроби закінчуються лише чорними мішками.

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Філігранна робота Нацгвардії

На Авдіївському напрямку нацгвардійці з Львівщини за кілька хвилин ліквідували цілу російську штурмову групу. За допомогою тепловізійного дрона, вночі, аеророзвідники виявили окупантів, що рухалися до позицій ЗСУ. Відповідні координати одразу відправили до підрозділу Нацгвардії, який і зробив решту роботи.

На відео чітко видно окупантів, які перестали рухатись після першого влучання мінометного розрахунку. Тих, хто намагався втекти, знешкодили другим влучанням,

– написали у Нацгвардії.

Російська армія всього за декілька залпів втратила 18 своїх штурмовиків.

Робота нацгвардійців по ворожій групі: дивіться відео

Ситуація під Авдіївкою