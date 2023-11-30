Намагалися штурмувати Авдіївку: Нацгвардія вдарила по окупантах з міномета, багато вбитих
Джерело:Нацгвардія
Нацгвардія двома ударами з міномета змогла зупинити просування російських військ під Авдіївкою. Прицільними ударами вдалося ліквідувати майже два десятки окупантів.
Росіяни не лишають намагань досягти хоч якихось успіхів у Донецькій області. Однак, як показує практика, такі спроби закінчуються лише чорними мішками.
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Філігранна робота Нацгвардії
На Авдіївському напрямку нацгвардійці з Львівщини за кілька хвилин ліквідували цілу російську штурмову групу. За допомогою тепловізійного дрона, вночі, аеророзвідники виявили окупантів, що рухалися до позицій ЗСУ. Відповідні координати одразу відправили до підрозділу Нацгвардії, який і зробив решту роботи.
На відео чітко видно окупантів, які перестали рухатись після першого влучання мінометного розрахунку. Тих, хто намагався втекти, знешкодили другим влучанням,
– написали у Нацгвардії.
Російська армія всього за декілька залпів втратила 18 своїх штурмовиків.
Робота нацгвардійців по ворожій групі: дивіться відео
Ситуація під Авдіївкою
- На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої. Окупанти наступають з шести напрямків, використовують для цього малі тактичні групи, кількістю від 10 до 30 людей. Однак росіяни втрачають там неймовірну кількість військових – майже половину загальних втрат на фронті.
- Російські окупанти у перші дні активних штурмів Авдіївки відкрито підтягували техніку, однак після масштабних втрат вирішили переглянути тактику. Тепер вони ховають її від дронів – переміщувалися вночі та по лісосмугах.
- Росія частіше почала використовувати касетні авіабомби РБК-500, вага якої сягає 500 кілограмів. Залежно від типу, така зброя здатна випускати від 100 до 350 суббоєприпасів. Випускають їх здалеку, що значно знижує точність удару.