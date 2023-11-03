Вікно можливостей звужується: ворог квапиться з черговим штурмом Авдіївки

Ситуація біля Авдіївки залишається напруженою. Російські окупанти підтягують до міста велику кількість сил і засобів для нового наступу.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що, найімовірніше, починається третя хвиля штурму Авдіївки.

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"Росіяни намагаються встигнути до початку дощів. Осіння негода зупинить будь-які наступальні дії, тому вікно можливостей звужується, і вони поспішають", – зазначив Світан.

За його словами, наразі росіяни не наступають у чистому вигляді, а намагаються підготувати плацдарм для цього. Вони підтягують сили на північ від Авдіївки – у районі коксохіму та на південний захід – від Веселого, Опитного до Водяного.

ЗСУ знають про плани ворога

Українські військові міцно стоять на своїх позиціях і за кожної нагоди завдають удару росіянам.

Наші артилеристи й ракетники під час кількох операцій вивели з ладу російське обладнання, спалили кілька бочок з паливом. Зупинили рух по станції Мушкетове, а до цього – на Ясинуватській і Донецькій,

– нагадав Світан.

Так, біля Авдіївки доволі серйозна система укріплення, яка 10 років стримувала російські війська від руху на північ від Донецька.

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