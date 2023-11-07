Відбиваємо всі атаки, – Барабаш розповів про ситуацію довкола Авдіївського коксохіму

Російські окупанти намагаються прорватись до Авдіївського коксохімічного заводу. Вони стягують значні сили і не припиняють обстрілів.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу про ситуацію на цьому напрямку. За його словами, протягом останньої доби росіяни завдали багато ударів.

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"Ситуація важка, але контрольована – жодних проривів там немає, всі атаки відбиваємо", – зазначив Барабаш.

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За його словами, через погодні умови ворог не може застосовувати техніку. Однак щойно умови поліпшаться – окупанти почнуть третю хвилю наступу.

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Військові експерти й аналітики неодноразово наголошували, що росіяни активізувались на Авдіївському напрямку з політичних міркувань, а не стратегічних. Окупанти прагнуть здобути бодай якусь "перемогу".

Авдіївський завод розташований біля важливої логістичної артерії – траси 0542. Захопивши коксохім, ворог зможе перерізати матеріально-технічне забезпечення.

Однак бої на підприємстві відрізняються від міських, і росіяни будуть змушені залучити величезний людський ресурс. Тобто, відправити його на вірну смерть.

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