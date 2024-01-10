Ворог не відмовиться від захоплення Авдіївки: чим унікальна ситуація на цьому напрямку

Російські окупанти далі намагаються наступати на Авдіївському напрямку. Вони зазнають колосальних втрат, але не збираються відмовлятись від захоплення прифронтового міста.

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп окреслив 24 Каналу ситуацію біля Авдіївки. За його словами, цей напрямок фронту відрізняється від усіх інших.

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Як відомо, Авдіївка наближена до лінії фронту з 2014 року. Чергове загострення почалось 10 жовтня 2023-го – ворог кинув величезну кількість сил і засобів, щоб захопити місто.

Відтоді ситуація кардинально не змінилась. Окупанти фактично там, де й були, але їхні лави суттєво проріділи.

Важливо розуміти, що росіяни хоч і витратили немало резервів, зазнали важких втрат, але відмовитись від захоплення Авдіївки – це якийсь нонсенс для них,

– наголосив Шарп.

Українські сили рано чи пізно залишать Авдіївку

Активізація росіян на Авдіївському напрямку може мати політичне підґрунтя. Найімовірніше, Кремль дав наказ захопити містоу березні.

Від прифронтового міста вже мало що лишилось, але її утримують для перемелювання максимальної кількості ворожих сил. У цьому сенсі ситуація нагадує ту, що була в Бахмуті, тому може так само завершитись – відходом українських сил.

Я думаю, росіяни ще не раз спробують. І тут в українців майже не лишилось прозору на помилку, права на відступ, щоб водночас ситуація зберігалась у прийнятному вигляді,

– зазначив Шарп.

Ситуація біля Авдіївки: останні новини

Упродовж минулого тижня росіяни активно діяли в районі Степового й Веселого. Вони мали незначні успіхи біля Водяного й Пісків на південному фланзі Авдіївки.

На Авдіївському напрямку помітили нові ворожі підрозділи – "Шторм V". Як з'ясувалось, їх сформували з колишніх вагнерівців. Переважно це навчені військові.

Треба сказати, що окупанти втрачають під Авдіївкою не лише особовий склад, а й техніку. За 10 тижнів штурмів було знищено або покинуто 143 танки.