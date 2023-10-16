Стали легкою мішенню для наших сил: на що розраховували окупанти біля Авдіївки

Російські загарбники починають видихатись на Авдіївському напрямку. Однак розслаблятися зарано, адже ворог надалі намагатиметься наступати на Сході.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що окупанти під Авдіївкою розраховували зробити "другий Бахмут", але не змогли це реалізувати. План оточити українське угруповання в місті провалився, а разом з ним і потужний інформаційно-пропагандистський ефект для піднесення їхнього морального духу та деморалізації нас.

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Ба більше, росіяни зрозуміли, що в гру із замінуванням можна грати вдвох.

"Якщо російське командування думало, що замінує нам території на Півдні, і ми не зможемо просуватись, то тепер вони пішли по наших мінах. Або поїхали по дорогах під Авдіївкою і стали легкою мішенню для нашої артилерії", – зазначив Мусієнко.

Росіяни намагаються розпорошити українські війська

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Водночас ворог не відмовився від планів атакувати Сили оборони біля Авдіївки. Упродовж зими цей напрямок і загалом Схід може бути навіть гарячішим за Південь. Росіяни намагатимуться просуватись і втягувати українських військових у бойові дії там.

Ситуація біля Авдіївки: останні новини

Росіяни активізували наступ на Авдіївку з 10 жовтня. Замість лобових атак вони застосовували штурмові групи по 20–30 людей з різних напрямків, а також техніку.

Ворог не тільки не зміг значно просунутись, а й зазнав потужних втрат у живій силі та техніці. Аналітики ISW це пояснили українськими оборонними укріпленнями, які становлять серйозну проблему для росіян.

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначив, що з огляду на втрати ворога градус напруження дещо знизився. За його словами, відчутно, що росіяни вже видихаються.

Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що мета наступу росіян на Авдіївку полягає в розосередженні українських сил. Таким способом ворог прагне запобігти звільненню територій на інших напрямках.