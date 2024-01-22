Ситуація в Авдіївці погіршується: які оборонні можливості ЗСУ на цьому напрямку
Ситуація в районі Авдіївки загострюється. Російські окупанти захопили ресторанний комплекс "Царська охота" на південних околицях міста.
Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко прокоментував 24 Каналу просування ворога на Авдіївському напрямку. Видно, що мета країни-агресорки залишається незмінною – оточити й захопити місто.
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"В Авдіївці ситуація така, що з кожним натиском ворога наші сили десь поступово будуть вимушені відходити. Треба це розуміти і до цього бути готовими. За таких умов утримувати оборону на деяких рубежах – це складне завдання", – пояснив Мусієнко.
Українські військові утримують позиції доти, доки це можливо й виправдано з огляду на ризик оточення й загрозу для особового складу. Щойно ці виклики й загрози зростуть, командування ухвалить рішення про відхід.
Захисники роблять усе можливе
Попри надважкі умови, українські військові ефективно виконують поставлені завдання:
- знищити якомога більшу кількість окупантів;
- не допустити пришвидшення ворожого просування;
- виснажити російські підрозділи.
Крім того, військово-політичне керівництво працює над розбудовою оборонної лінії, яка вже демонструє ефективність. Але її потрібно далі посилювати.
Ситуація біля Авдіївки: останні новини
- У The Telegraph написали, що на ключових ділянках фронту, зокрема біля Авдіївки, українські військові будують власну "лінію Суровікіна". Вони використовують природні бар'єри – озера й річки.
- Як відомо, під Авдіївкою точаться жорстокі бої вже п'ятий місяць поспіль. Бійці зі 110 бригади територіальної оборони показали один з найбільших ворожих штурмів міста.
- Попри бої та обстріли, в Авдіївці досі залишаються цивільні. Вони живуть у нестерпних умовах, але відмовляються виїздити через страх перед дорогою.