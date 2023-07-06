Майже 2,5 години крили місто з усього, що мають, – Барабаш про ситуацію в районі Авдіївки

Вночі 6 липня російські окупанти завдали потужного удару по Авдіївці Донецької області. Інформація про постраждалих уточнюється.

Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, масованими ударами росіяни намагаються стримати просування ЗСУ.

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"Цієї ночі в Авдіївці було дуже гаряче. Майже 2,5 години тривав масований артобстріл всього міста. Били з танків, ствольної артилерії, РСЗВ "Град" – з усього, що тільки мали", – сказав Барабаш.

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Загалом протягом минулої доби ворог здійснив понад 20 масованих обстрілів по Авдіївці, близько 200 – по позиціях навколо міста.

Зокрема, під артилерійським ударом опинився імпровізований "пункт незламності". Атака відбулась під час розвантаження гуманітарної допомоги, унаслідок чого було поранено цивільного.

Росіяни намагаються спинити наступ ЗСУ

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається загостреною. Два дні поспіль ворог намагався проводити активні штурмові дії з шахти "Бутівки", чого не було вже кілька місяців.

Росіяни намагаються знайти якісь шпаринки по всій лінії оборони. Нічого в них не виходить, успіху вони не мають. Усі атаки ворога було відбито,

– наголосив Барабаш.

Ба більше, ЗСУ мають невеличкі оперативні успіхи на цьому напрямку. Мовиться про просування на 50 – 70 метрів.

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