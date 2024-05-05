ЗСУ, ймовірно, вирішили поміняти простір на час: у ISW оцінили ситуацію біля Авдіївки

В ніч на 4 травня російським військам вдалося просунути на північний захід від Авдіївки – поблизу Архангельського. В Інституті вивчення війни зазначають, що українські війська, можливо, вирішили обміняти простір на час.

Водночас росіяни, ймовірно, зможуть досягти певних успіхів у цьому районі. Проте кінцева мета окупантів на цій ділянці фронту залишається незрозумілою.

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Аналіз фронту біля Авдіївки

Російським військовим 4 травня вдалося просунутися на східних околицях Архангельського. Це також свідчить про те, що окупанти, ймовірно, контролюють Керамік і Новокалинове. Як зазначають в Інституті вивчення війни, українські сили, можливо, вирішили поміняти простір на час, оскільки вони чекають прибуття допомоги США на фронт. Аналітики вважають, що це рішення є доречним для сил з недостатніми ресурсами, які ризикують опинитися у флангу.

Водночас дії російської армії свідчать, що вони намагаються встигнути просунутися саме до надходження американської зброї.

ISW продовжує оцінювати, що російські сили, ймовірно, намагаються скористатися обмеженим часовим вікном до прибуття поставок західної військової допомоги, посиливши наступальні операції, і що російські сили можуть зробити подальші тактичні просування в цьому районі в найближчому майбутньому,

– пише ISW.

Також фахівці додають, що, що російські війська, схоже, скористалися тактичною ситуацією на північному заході від Авдіївки, але їхня кінцева мета на цій ділянці фронту залишається незрозумілою. Аналітики зазначають, що росіяни вже спрямували на північний захід додаткову дивізію. Ймовірно, російські війська продовжуватимуть наступ, поки того дозволятиме тактична ситуація.

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