Російське командування симулює: Світан припустив, який у них прорахунок щодо Авдіївки

Російські окупанти намагаються атакувати Авдіївку за допомогою артилерії та авіації. Однак ворог зараз має проблеми через те, що почався сезон дощів. Загарбники не можуть застосовувати техніку.

Серйозних атак на Авдіївку росіяни зараз не змогли влаштувати. Таку думку 24 Каналу озвучив льотчик-інструктор, військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Російське командування – це середня ланка. Вони симулюють атаки, чекають початку дощів, щоб їх не гнали. Це все-таки контрактники. Триває дощ – отже, можна не наступати. Ніхто ж не вижене йти під дощем на техніці", – сказав військовий експерт.

Технікою загарбники рухатись не можуть, тому відправляють по 10 – 20 солдатів, щоб визначити вогневі точки, звідки б'ють ЗСУ. Згодом ворог намагатиметься накрити нашу артилерію у контрбатарейній боротьбі.

Політичне завдання окупантів

Роман Світан зазначив, що у росіян стоїть політичне завдання щодо Авдіївки. Річ у тім, що за 2023 рік у ворога немає жодних успіхів на полі бою. Окупанти мають великі втрати у живій силі та техніці.

Відновитись на цей момент в окупантів не виходить. Тому треба хоч якесь місто, селище чи село захопити, зняти це на відео. Стоїть політичне завдання. Вони далі намагатимуться оточити Авдіївку. У них точно не буде сил. Без техніки оточення ні на що не годиться. А техніка не піде, бо почався сезон дощів,

– пояснив він.

На думку полковника ЗСУ у запасі, загарбники і далі намагатимуться зруйнувати Авдіївку, закидати її авіабомбами та артилерією.

Світан про атаки росіян на Авдіївку: дивіться відео

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