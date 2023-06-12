Усе йде за нашим сценарієм, твердо втілюємо плани, – майор ЗСУ про ситуацію біля Бахмута

На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Важливо, що українські військові продовжують просуватися вперед.

ЗСУ вибивають ворога з тих позицій, на яких він планував тримати оборону, закріплюються на них і продовжують рух вперед. Про це 24 Каналу розповів екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

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Усе відбувається саме за нашим сценарієм. Ми твердо втілюємо ті плани, які перед нами поставлені. Ворог змушений винятково реагувати на наші дії і жалюгідно намагатися утримувати свої позиції,

– акцентував захисник.

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Хто воює на під Бахмутом

За словами Жоріна, здебільшого в районі Бахмута зустрічаються регулярні частини збройних сил та зеки у складі регулярних частин.

"Раніше одні зеки були перед нами, тепер інші", – зауважив боєць.

Відомо, що протягом останніх місяців ув'язнені воювали винятково у складі ПВК "Вагнера", вони були двигуном наступу ворога. Але за весь час їхній склад був суттєво скорочений під час запеклих боїв. Крім того, всередині країни є певні перегони.

"Останнім часом, місяць так точно, ми регулярно зустрічаємо у боях представників "Шторм Z". Це ті самі зеки, з тих самих колоній, де набирали вагнерівців. Але тепер їм дають офіційно підписувати контракт з регулярними частинами збройних сил Росії", – відзначив Жорін.

Як зазначає військовий, їх ставатиме дедалі більше. Складається враження, що міноборони Росії намагається "затерти" вагнерівців і перетягнути їх під свій контроль.

"Найімовірніше, у їхніх планах – скоротити кількість вагнерівців, збільшивши кількість контрактників у збройних силах. Проте як людський матеріал – це одне і те саме", – підсумував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

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