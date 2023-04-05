Епіцентром залишається Схід: Маляр розповіла про ситуацію біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки

Епіцентром бойових дій залишається Схід. Сили оборони цілком контролюють ситуацію на фронті.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, якщо читати сьогоднішні офіційні зведення, то вони дійсно схожі на вчорашні. Проте насправді за цими заявами стоять активні дії українських оборонців та цілодобова робота штабів.

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Схід – епіцентр бойових дій

Маляр розповіла, що епіцентром бойових дій дійсно залишається Схід. Там тривають наступальні дії ворога на чотирьох напрямках:

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар'їнському.

Ворогу не вдається досягти мети на Лиманському напрямку. Попри гарячі бої, дії ворога так само безрезультатні на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Наші воїни відбивають десятки атак на добу,

– зауважила заступниця міністра.

За її словами, ворог не полишає мети захопити Бахмут. Росія використовує для цього не лише в'язнів ПВК "Вагнера", а й інші професійні підрозділи.

"Вони виконують бойові задачі під страхом бути розстріляними своїми. З нашого боку ситуація повністю контрольована. Командування безперервно здійснює оцінку оперативної обстановки та приймає необхідні рішення", – підсумувала Маляр.

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