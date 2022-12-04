Чи змінилася тактика вагнерівців на Бахмутському напрямку: експерт оцінив "метод" Кремля

Британська розвідка стверджує, що російські окупаційні війська кинули усі сили, щоб захопити Бахмут на Донеччині. Зокрема, воюють там здебільшого вагнерівці, в мережі вже неодноразово оприлюднювали відео, як їхні трупи встеляють поля.

Про це 24 каналу сказав головний редактор Defence Express Іван Киричевський. Він розповів, що після того, як Росія почала мобілізовувати зеків, їх сприймають трохи зверхньо, адже раніше Пригожин наймав лише елітні війська.

До теми Найгостріший період битви за Бахмут уже завершений, – військовий експерт

За його словами, до 24 лютого до ПВК "Вагнер" Пригожин набирав військових, яких, як в анекдоті, – вигнали за особливу жорстокість. Зокрема, вони могли мати військові злочини, тому їх не брали на контракт в звичайну російську армію.

Проте військовий експерт наголошує, що не можемо стверджувати, ніби в росіян покращилася тактика біля Бахмута. "Просто ми їх раніше сприймали, як конвеєр по закидуванню м’ясом", – каже він.

Але не можна стверджувати, що росіяни зможуть на даному етапі досягти успіхів під Бахмутом. Навіть якби Пригожин дійсно хотів отримати танки чи іншу техніку – це не вийшло, а штурмувати піхотою позиції наших механізованих підрозділів – тактика така собі. І це зараз "перевіряють" окупанти,

– пояснив Киричевський.

Він розповів, що були прогнози про те, що бої під Бахмутом перетворяться на м’ясорубку, і вони для окупантів справдилися. "І це буде тривати доти, поки росіяни там остаточно не вигальмуються і не відмовляться від задуму наступати на Бахмут", – вважає експерт.

Киричевський розповів про ситуацію біля Бахмута та напругу для Росії: відео



Яка ситуація біля Бахмута: останні новини

Ситуація біля Бахмута залишається надзвичайно складною. Окупанти зосередили там всю свою ударну потугу. Попри це, речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що воїни ЗСУ контролюють ситуацію.

Череватий також заявив, що, напевно, Бахмут є ключовою точкою завершення війни. За добу там окупанти втрачають десятки людей. Зокрема, за добу, 3 грудня, загарбники втратили 80 людей, ще 70 – поранені.

Михайло Подоляк заявив, що росіянам не варто навіть думати про Бахмут. Там окупанти втратили вже тисячі мобілізованих, ув'язнених, найманців та військових. Натомість загарбникам порадили готуватися до Ялти – Ялтинського трибуналу.

Олег Жданов – військовий експерт – розповів, що лінія фронту навколо Бахмута постійно рухається. Бахмут став справжньою пасткою для російських окупантів. Зокрема, ЗСУ вщент розбили під Бахмутом "вагнерівців". ЗСУ вчасно атакували окупантів, які готували ротацію.

Ворог намагається окупувати місто з травня 2022 року. Військовий експерт Юрій Федоров вважає, що окупація Бахмута матиме для росіян політичне значення. За його словами, всі спроби окупантів будуть провальними. "Найгостріший та найнебезпечніший період битви за Бахмут завершився. Тепер там становище ЗСУ покращилося", – зазначив експерт.