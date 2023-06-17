Якщо з'явився десант - значить в Росії зовсім біда: що відбувається на Східному фронті

Українські військові продовжують героїчно боротися з російськими окупантами. Найважча ділянка фронту наразі на Сході нашої країни. Там, зокрема на Бахмутському напрямку, на заміну вагнерівцям прийшов російський десант.

Про його діяльність 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Він пояснив яким чином поява російського десанту змінила ситуацію на фронті.

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Десант їх не рятує

В нормальних збройних формуваннях десантні підрозділи використовуються для захоплення плацдармів і вкидання у тил ворога повітряно-десантним шляхом, пояснив Череватий. Росіяни мали таку спробу в Гостомелі ще у 2022 році, але закінчилася вона тим, що окупанти втратили значну частину своєї так званої десантної "еліти".

В російських радянських традиціях – якщо з'явилися десантники, то значить зовсім біда,

– відзначив речник.

Сергій Череватий про ситуацію на фронті: дивитись відео

В концепції радянської армії, десант посилали на ті чи інші ділянки фронту, як краще підготовлену піхоту, додав речник. Власне, саме таку роль наразі виконують російські десантні підрозділи у Бахмуті. Вони не проводять штурмових дій, а окопуються.

"Вважається, що вони краще підготовлені, хоча оновлені значною мірою за рахунок мобілізованих. Росіяни вірять, що це виручить їхнє положення. Але, як показав досвід попередніх боїв, коли у нас скомплектовані резерви, є сили ураження, засоби, то наші штаби переграють їх в прорахуванні всіх можливих дій. Це показали і Київська, і Харківська операції – десант їх не спасає", – додав Сергій Череватий.

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