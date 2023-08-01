Ми не повторюємо антиподвиг "Вагнера", – Череватий про ситуацію на Бахмутському напрямку
Українські військові невпинно рухаються до звільнення Бахмута. Однак захисники не повторюють помилок російських окупантів, а роблять усе для збереження особового складу.
Про це 24 Каналу розповів Сергій Череватий – заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій. За його словами, ворог зазнає шалених втрат.
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"Ми не повторюємо антиподвиг "Вагнера" – не кидаємось у лобові атаки. Ми рухаємось повільними, але впевненими кроками. Це сотні метрів у добу, але ми зберігаємо особовий склад", – зазначив Череватий.
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Бахмут під оком української артилерії
Як відомо, Сили оборони захопили панівні висоти навколо Бахмута, звідки можуть уражати росіян у самому місті. Крім того, захисники вибивають ворога з населених пунктів поблизу. Так, росіяни залишили позиції в районі Андріївки та ризикують опинитись в оперативному оточенні в Кліщіївці.
Ба більше, на цю ділянку фронту вже передали касетні боєприпаси, якими можна буде накрити великі площі й завдати серйозних втрат росіянам. Оскільки Бахмут практично знищений, застосування такої зброї дозволяється.
Ситуація біля Бахмута: останні новини
- Українські війська перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку. За час наступу захисники звільнили вже 37 квадратних кілометрів території.
- Ситуацію на цьому напрямку проаналізували в NYT. Там вважають, що просування ЗСУ до Кремінної розірве логістику росіян і відкриє шлях у тил Бахмута.
- Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що відвоювати Бахмут для України – справа честі. Героїчна оборона міста вже увійшла в історію.