Ми не повторюємо антиподвиг "Вагнера", – Череватий про ситуацію на Бахмутському напрямку

Українські військові невпинно рухаються до звільнення Бахмута. Однак захисники не повторюють помилок російських окупантів, а роблять усе для збереження особового складу.

Про це 24 Каналу розповів Сергій Череватий – заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій. За його словами, ворог зазнає шалених втрат.

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"Ми не повторюємо антиподвиг "Вагнера" – не кидаємось у лобові атаки. Ми рухаємось повільними, але впевненими кроками. Це сотні метрів у добу, але ми зберігаємо особовий склад", – зазначив Череватий.

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Бахмут під оком української артилерії

Як відомо, Сили оборони захопили панівні висоти навколо Бахмута, звідки можуть уражати росіян у самому місті. Крім того, захисники вибивають ворога з населених пунктів поблизу. Так, росіяни залишили позиції в районі Андріївки та ризикують опинитись в оперативному оточенні в Кліщіївці.

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Ба більше, на цю ділянку фронту вже передали касетні боєприпаси, якими можна буде накрити великі площі й завдати серйозних втрат росіянам. Оскільки Бахмут практично знищений, застосування такої зброї дозволяється.

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