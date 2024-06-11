Є 2 загрозливі точки: що задумали росіяни в районі Часового Яру
У районі Часового Яру тривають активні бойові дії вже досить довгий час. Українські захисники з усіх сил трималися та таки змогли призупинити наступ російських окупантів.
Зараз загрози є не стільки для Часового Яру, як для інших точок. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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"Це просування дійсно зараз фіксується. І там є дві точки. Тобто зараз навіть не стільки загрози для Часового Яру, де тривають бої, на околицях, в мікрорайоні "Канал", на лівому березі річки Сіверський Донець. А фактично загрози для нашого угрупування через те, що ворог веде бойові дії за Іванівське, в районі Кліщіївки виникають більші", – пояснив він.
Мета ворога у районі Часового Яру
Олександр Мусієнко зазначив, що російські війська мають на меті зімкнути фланги довкола українського угрупування і витіснити. Це для того, щоб у такий спосіб вирівняти лінію фронту, вибити цей виступ, забезпечити для себе рух безпосередньо на Часів Яр, можливо, щоб обійти його з Півдня більш широкими фланговими атаками.
Тривають дуже активні бойові дії. У ЗСУ покращилась ситуація із забезпеченням озброєння. Зокрема, дещо швидше стали постачатися боєприпаси, краще стала працювати українська артилерія. Ведеться контрбатарейна боротьба, працюють дрони, а ворог зазнає дуже великих втрат. Однак це поки не змусило загарбників відмовитися від їхніх намірів.
Думаю, що це стосується і Часового яру, і Покровського напрямку, і Курахівського. Як тільки ми будемо мати ще більше засобів ураження, отримаємо більше зброї, збільшимо кількість втрат ворога, які будуть для них критичними, які вони не зможуть поповнювати, то тоді це просування і будь-який наступ буде зупинений,
– вважає військовий експерт.
Керівник Центру військово-правових досліджень припустив, що це може статися незабаром. Однак все залежить від постачання озброєння, техніки і так далі. Вже зараз темп наступальних дій ворога дещо сповільнився. Росіяни не мають такого значного просування, на яке вони сподівалися.
Ситуація біля Часового Яру: головне
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Краматорському напрямку з початку поточної доби зафіксовано 3 штурми ворога. Один із них поблизу Часового Яру відбито, але бойові зіткнення ще тривають в районах Кліщіївки та Андріївки.
- У мережі російські пропагандисти розповсюдили відео, де нібито зайшли на територію біля крайніх будинків у районі Часового Яру. Однак ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Речник оперативно-стратегічного управління військ "Хортиця" Назар Волошин наголосив, що Часів Яр продовжує залишатися під контролем українських військових.
- Аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що російські війська захопили село Іванівське на Донеччині, що біля Часового Яру. Цю інформацію спростував речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. За його словами, російські загарбники досі не захопили село Іванівське біля Часового Яру, населений пункт під контролем ЗСУ.