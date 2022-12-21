Турбуємо окупантів артилерійським вогнем та диверсіями, – ЗСУ про ситуацію біля Кремінної
Бойові дії тривають щоденно, а найскладніша ситуація залишається в районі Бахмута та Авдіївки. Росіяни також продовжують чинити опір в районні Кремінної – Сватового та підтягують туди резерви.
Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. За його словами, очікувати чергового "жесту доброї волі" від росіян на Луганщині – не варто. Саме з Луганської області росіяни готувались до вторгнення і мають там вдосталь ресурсів, щоб продовжувати війну. Не зважаючи на це, ЗСУ продовжують просуватись та знищувати війська ворога.
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Ініціатива за Україною
Як розповів Сергій Череватий, попри надскладну ситуацію в Луганській області, ЗСУ продовжують тримати ініціативу. Армія знищує ворогів там, де це можливо, а там, де виникають складнощі, ворога "турбують" артилерійським вогнем та диверсіями. Усе це робиться для того, щоб ворог зрозумів, що треба втекти.
Щодня ми робимо так, щоб ворог розумів, що він тут тимчасово і йому треба втекти. Просто елементи цієї бойової роботи – різні і не завжди це видно суспільству,
– заявив речник.
Череватий також пояснив, що після Харківської та Лиманської операції по звільненню, суспільство вважало, що із таким темпами операція піде й далі по Луганській області, але через ряд факторів, зберігати такий же темп стало неможливо.
Речник ЗСУ розповів, як діє українська армія на Луганщині: дивіться відео
"Є погодні умови, є питання підтягування резервів, є питання доукомплектування боєкомплекту різної номенклатури і багато іншого. Ця робота постійно системно проводиться і, як тільки ми готові до якихось рішучих дій, ми їх проводимо", – зазначив Сергій Череватий.
За словами речника, на цей час для ЗСУ головні завдання: вирватись, не дати ворогу прорвати оборону і при цьому нанести максимальної шкоди.
Ситуація складна, навіть дуже складна, але контрольована, і те, що президент вчора приїхав на Донбас, то всім було показано наші наміри. Ніхто не збирається нікуди відходити з нашого Донбасу,
– повідомив військовий.
Сергій Череватий припустив, що під час бойових дій можливі тактичні відходи військ у разі необхідності, але загалом командування бачить задум ворога і ЗСУ постійно вражаюьть його.
Що відбувається на Луганщині
- Російського торгівця зброєю, якого нещодавно обміняли та випустили із в'язниці США, відвідав Луганськ в якості "політика". Злочинець після повернення до Росії вступив до партії ЛДПР, яка відкрила своє "представництво" на окупованій Луганщині.
- Сотні "вагнерівців" гинуть ще до того, як вперше дістануться до фронту. Це відбувається через "бавовну" в штабах, казармах та куріння в недозволених місцях.
- Українські військові тиснуть на окупантів в районі Кремінної, а ті втрачають останню надію на виживання.