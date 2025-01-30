Попри російські намагання активно наступати на Покровськ, ЗСУ вдалось зупинити наступ ворога. Штурмувати місто противник не зможе.

Про це 24 Каналу розповів начальник служби РЕБ 111 бригади, офіцер ЗСУ Олексій Герман, зауваживши, що для активних дій з боку росіян на цій ділянці потрібно буде велика кількість військових. Натомість ворог продовжує штурмувати з флангів.

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ЗСУ зупинили російський наступ

За словами Германа, російські окупанти намагаються заходити з флангів на Покровськ та перерізати трасу до Дніпра. Попри це українським військовим вдалось їх зупинити. Противник дуже втомлений та невмотивований.

На ділянці Покровськ – Мирноград наступ зупинено,

– наголосив він.

Офіцер ЗСУ зазначив, що окупантам штурмувати Покровськ не вдасться. Для цього ворогу потрібна була б велика армія.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Натомість кожного дня росіяни здійснюють активні штурми з флангів, застосовуючи невеликі піхотні групи. До весни кількість ворожих штурмів може зрости.

Застосовують росіяни все: авіацію, бомби, артилерію, РСЗО. Ми вже до цього звикли,

– зазначив Герман.

Офіцер ЗСУ додав, що Покровськ перебуває під вогневим контролем ворога. Безпечних ділянок, які не може атакувати FPV-дрон росіяни, немає.

До слова, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що план оточення Покровська залишається актуальним для російських військ. Впродовж останніх тижнів кількість боєзіткнень під містом співмірна з інтенсивністю боїв на усій лінії фронту.