Бій за кожну посадку, – екскомандир "Айдару" про ситуацію в районі Токмака

Тривають важкі бої за "ключ до Півдня" – Токмак. Російські окупанти стоять там на смерть, бо розуміють, чим їм загрожує втрата цього міста на Запоріжжі.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів 24 Каналу про ситуацію біля Токмака.

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"Там ми в наступі, але його вести дуже непросто. Усі розуміють, які ставки, яка ціна питання. У росіян стоїть завдання стояти на смерть", – зазначив Дикий.

Що відбувається біля Токмака: дивіться відео 24 Каналу

За його словами, тривають бої буквально за кожну посадку. Ба більше, там навіть дерева настільки посічені вогнем, що від них лишилися самі пеньки.

Однак неймовірними зусиллями захисників і захисниць таки вдається рухати лінію фронту в потрібному нам напрямку.

Росія перекинула всі свої резерви

Тільки за останній місяць на Токмак перекинули чотири повітряно-десантні дивізії. Ці частини сильно розбавлені мобілізованими, але в них все ж таки найбільший в російській армії відсоток контрактників.

"Але цікаво те, що вони змушені ці повітряно-десантні дивізії посадити в окопи, щоб відбивати наші штурми. Це показник, що більше нікого не лишилось", – констатував Дикий.

Ситуація біля Токмака: останні новини

Як відомо, наприкінці серпня українські військові звільнили Роботине на Запоріжжі. Повернення села відкрило шлях захисникам до Токмака і Мелітополя.

Сили оборони України продовжили просування на цьому напрямку. Так, наші бійці мають частковий успіх на захід від Вербового Запорізької області.

Українські захисники поступово розширюють плацдарм на Запоріжжі. Можливо, ЗСУ вдасться перерізати сухопутний коридор до окупованого Криму ще до кінця року.