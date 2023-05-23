Усе залежить від перших днів: ветеран СБУ припустив, чим закінчаться події на Бєлгородщині

З 22 травня на території Бєлгородщини неспокійно. Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили про намір "звільнити" населені пункти області від путінського режиму та створити "демілітаризовану зону". Цікаво, що це вже другий рейд російських опозиціонерів, перший відбувся у березні на території Брянщини.

Говорити про наслідки цих інцидентів зарано, з часом буде зрозуміло наскільки глибоко вкоріняться ці процеси в Росії і скільки місцевих підтримають позитивні зміни у своїй країні. Про це 24 Каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.

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Ягун зауважив, що зараз важко визначити перспективність наростання подібних бунтів в Росії. Адже в країні-агресорці не проводяться реальні опитування, тому зробити висновок про загальний настрій місцевого населення вкрай важко. Однак комплексні дії росіян реально можуть вплинути на ситуацію в країні.

Якщо повстанці зможуть переконати населення Росії, що вони не вороги, а навпаки – несуть добро, якщо вони долучать свої фінансові можливості, а їх може бути набагато більше, ніж сподівається путінський режим, тому що дуже багато бізнесменів не задоволені тим, що відбувається, особливо останніх півтора року,

– прокоментував генерал-майор СБУ в запасі.

Всі наслідки покаже час

За словами Ягуна, вирішальними в цьому інциденті будуть перші 2 – 3 дні. Суспільство в Росії фактично відсутнє і мало розуміє, хто на чиєму боці, тому переконати його буде дуже складно.

Ще сто років тому на території Росії було набагато легше розгорнути певні визвольні рухи, були власники, які потребували спокою, хотіли працювати на своїй землі. Їм тоді було байдуже, який панує режим, головне – щоб він їх не зачіпав. Тоді сподівання були на більшовиків, однак вони не виправдалися.

Ті, хто хотів змін – зараз виїхав з Росії, а наскільки люди, що залишилися, готові до бунту – покаже час.

Я їм бажаю тільки добра. Що більше проблем в Росії всередині, тим менше проблем в України назовні,

– резюмував Ягун.

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