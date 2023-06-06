Для Росії це фактично другий фронт: Жданов розповів, що саме відбувається на Бєлгородщині

РДК та легіон "Свобода Росії" продовжують утримувати "сіру зону" на території Бєлгородської області Росії. Ба більше, завдяки їхнім діям вона збільшується і вже досягла 10 квадратних кілометрів.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал. Він додав, що бойова активність російських добровольців зі збройними силами країни-агресорки відбуваються на доволі великій лінії фронту – понад 100 кілометрів.

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Серед росіян багато небайдужих

Зараз бойові дії захопили Нову Таволжанку. А також за деякими даними, Російський добровольчий корпус зайшов в передмістя Шебекіно.

Зараз це ще одна гаряча точка, а для Росії це фактично другий фронт,

– наголосив військовий експерт.

Також добровольці опублікували відеосвідчення боїв з підрозділами російської армії, які ховають техніку в лісопосадках.

РДК та легіон "Свобода Росії" закликали російських військових здаватися та переходити на їхній бік.

Олег Жданов про ситуацію в Бєлгородській області: дивіться відео

Після цього оголошення в Росії з'явилась велика активність з приводу того, де та як записатися до лав Російського добровольчого корпусу чи легіону "Свобода Росії.

"Отже, серед росіян є багато небайдужих людей, які хочуть звільнити Росію від путінського режиму", – підкреслив Олег Жданов.

Що цьому передувало

РДК та легіон "Свобода Росії" 1 червня повідомили, що перебувають на російському кордоні і анонсували новий захід на територію країни-агресорки.

Водночас на кордоні розпочалися бої, а в місті Шебекіно лунали вибухи, займалися житлові будинки та підприємства. У жителів Бєлгородської області розпочалась паніка, пізніше людей стали евакуювати з міста.

В подальші дні російські добровольці просувались територією Бєлгородщині. А також вперше використали танки на території Росії. Як пояснили в РДК та легіоні "Свобода Росії" важку техніку вони нібито "затрофеїли". Також вони захопили полонених росіян, про те губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков не приїхав їх забрати.

Тим часом Росія почала зазнавати втрат серед вищого військового складу. Так, проти ночі 5 червня було вбито полковника росгвардії, керівника оперативного угруповання "Бєлгород" Андрія Стесєва. Відповідальність за його ліквідацію в місті Нова Таволжанка взяли бійці РДК та легіону "Свобода Росії".

А серед жителів Шебекіно поширюються чутки, що російська влада збирається здати місто. Водночас російська армія гатить з артилерії та РСЗВ по об'єктах цивільної інфраструктури та місцевих мешканцях Бєлгородської області, що лише посилює панічні настрої серед росіян.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до подій у Бєлгородській області. Проте, за його словами, з цікавістю спостерігає за подіями в Росії та вивчає ситуацію.