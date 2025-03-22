Це правильний крок: Світан пояснив, яке завдання виконує ЗСУ на Бєлгородщині

Збройні Сили України проводять операцію у Бєлгородській області Росії і навіть просунулись вглиб території. Українське військо має можливість посилити свої позиції.

На думку полковника запасу ЗСУ, льотчика-інструктора, військового експерта Романа Світана, яку він висловив 24 Каналу, ЗСУ мають розширювати свою присутність на інших російських територіях, окрім Курської та Бєлгородської областей. Тим часом російські воєнкори панікують через те, що російській армії не вдасться вибити українських військових з Бєлгородщини.

Читайте також ЗСУ вдарили по командному пункту на Бєлгородщині, який ворог використовував для боїв на Сумщині

Операцію слід проводити і по третьому напрямку

Світан зазначив, що є дуже важливим, що на одинадцятий рік війни під час зламу архітектури війни створився нарешті Північний фронт.

Також принципове значення має створення транскордонної зони безпеки. Зараз кордон між Україною та Росією складає приблизно 600 кілометрів, якщо дивитися по прямій, – від Білорусі до Осколу. Цю лінію кордону, на його думку, мають обороняти не прикордонники, а Збройні Сили України.

Краще створювати буферну зону на російській території, так, як аналогічно була створена така зона на Курському напрямку,

– зауважив військовий експерт.

Однак, за словами полковника ЗСУ в запасі, на Курщині українські сили затримались у наступальній позиції на 1 – 1,5 місяця, а потрібно було ще у січні – лютому відходити в оборону і розташуватись на висотах від Тьоткіно до Суджі.

Тому дії українських військ на Бєлгородщині – це створення наступної буферної зони на україно-російському кордоні.

Це правильний крок з боку українських сил з огляду на географію місцевості. Зайшовши на декілька кілометрів вглиб Бєлгородської області можемо покращити наш оборонний стан,

– наголосив він.

Тому зараз, як відзначив військовий експерт, одне із завдань закріпитися та цій території та почати створювати зону безпеки, знищуючи російські військові об'єкти на глибині 15 – 25 кілометрів – у радіусі роботи армійської артилерії. А потім росіяни самі її "денацифікують".

Російська влада вже ухвалила рішення вивозити звідти мирне населення, і після цього почне КАБами відпрацьовувати населені пункти, які розташовані на тому напрямку.

Коли росіяни малювали основне завдання так званої "СВО" – "денацифікація" та "демілітаризація", то не думали, що українські сили почнуть його виконувати на російській території,

– підкреслив Роман Світан.

Таку ж саму операцію, на думку полковника ЗСУ в запасі, слід проводити по третьому напрямку – Чернігів – Брянська область у бік Клинців та труби нафтопроводу "Дружба", в районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Унеча".

Зазначимо, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) посиланням на російських воєнкорів зауважили, що ЗСУ просунулися на південний захід від Демидівки Бєлгородської області. Повідомлялось, що невеликі групи української піхоти атакують поблизу Демидівки, Графівки (на південний схід від Демидівки) та Прилісся.