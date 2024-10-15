Ворог не може атакувати ЗСУ в лоб, тому шукає слабкі місця, – ОТУ "Луганськ" про Часів Яр

У Часовому Яру у Донецькій області ворог не може прямо штурмувати українські позиції. Тому змушений шукати слабкі місця у нашій обороні.

Про це в етері телемаратону розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає 24 Канал.

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Анастасія Бобовнікова розповіла, що, наразі можна побачити деяке зниження російських штурмів Часового Яру в порівнянні з попереднім періодом.

Ворог не може атакувати нас прямо в лоб, тому що вони (росіяни – 24 Канал) зазнають дуже великих втрат,

– пояснила речниця ОТУ "Луганськ".

Вона наголосила, що тому росіяни намагаються вишукувати слабкі місця, обходити Часів Яр з флангів, та десь вдарити.

Десь подібні атаки у росіян не виходить і вони починають маленькими ударами місця в українській лінії оборони, де у них ефективно виходить вдаряти.

До слова, раніше представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак заявляв, що у Часовому Яру склалася критична ситуація. Так, за останні 3 тижні ворог щодня проводив штурмові дії, а також застосовував артилерію, дрони та авіацію.