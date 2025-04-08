Зі здоров'ям все сумно: який план розробляє Кадиров на випадок власної смерті

Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 17-річного сина Адама куратором МВС по республіці. Річ у тім, що у чеченського терориста серйозні проблеми зі здоров’ям. Відомо, що йому пересадили нирку, яка не приживається.

Тому Рамзан Кадиров вже має план на випадок власної смерті. Таку думку 24 Каналу озвучив письменник, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов.

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"У нього відведений обмежений час. Кадиров хоче цей "кадиризм" розповсюдити на десятки років, щоб його сини, доньки, близькі, Адам Делімханов правили багато років, навіть якщо він помре. Тому він здійснює усі ці дії. Наскільки йому це вдасться – це питання", – сказав він.

Кадиров обрав собі наступника

Ростислав Мурзагулов розповів, що у Чечні багато хто не вірить у те, що після смерті Кадирова щось зміниться. Наприклад, є інформація, що самопроголошений лідер вже домовився із Владіміром Путіним, що у разі його смерті його посаду обійматиме його поплічник Адам Делімханов.

Нібито вже була співбесіда. Адам Делімханов пообіцяв Путіну, що усе залишиться, як було, що не буде потрясінь. А для Путіна тільки це важливо та цікаво щодо Чечні. Тому що йому потрібно, щоб там нічого не спалахнуло,

– підкреслив він.

Тому дії Кадирова є абсолютно безглуздими. Зокрема, його 17-річний син буде мати серйозну посаду у міністерстві. Чеченський терорист хоче передати владу своїй родині та поплічникам.