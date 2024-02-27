Сенсу поновлювати кораблі у Чорному морі немає, – ВМС про те, чи нарощує ворог присутність

Кількість кораблів російського флоту у Чорному морі лишається стабільною та не збільшується. Росіянам немає сенсу переганяти туди судна з інших акваторій.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морський сил Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що Чорне море – небезпечне для кораблів окупантів.

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Росіяни не заводять кораблі

Дмитро Плетенчук розповів, що станом на зараз ворогу немає сенсу заводити нові кораблі в Чорноморський регіон.

Вони зараз не можуть дати ради тому флоту, що вже наявний. Фактично, завести сюди якісь одиниці – це просто збільшити кількість цілей,

– наголосив речник.

Навіть зараз росіяни вимушені ховатися у східній частині Чорного моря. А завдання з ведення морського бою вони не виконують. Як зазначив Плетенчук, лише інколи можна зустріти судна забезпечення, які ходять з Новоросійська. Це відбувається один – два рази у місяць.

Загарбники обмежені у Чорному морі і не можуть перекидати судна, які можуть щось змінити. Внутрішні води мають певні обмеження по прохідності, а Босфор закритий. Раніше спроби були, але зараз ситуація щодо кількості кораблів стабільна.

Росіяни мають можливість будувати нові кораблі – навіть в тимчасово окупованому Криму. Однак сухі доки зараз є небезпечною локацією для російського флоту.

Знищення кораблів