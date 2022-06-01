Ситуація динамічна, – у Міноборони оцінили ситуацію у Запорізькій області

Основні сили російські окупанти зосередили на Сході. Однак на Запоріжжі ситуація також залишається складною. Попри це, бійці ЗСУ роблять усе, аби вибити загарбників з України.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що окупанти продовжують зазнавати шалених втрат.

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Ситуація на фронті – дуже динамічна

Мотузяник зазначив, що зараз Росія зосередила найбільші зусилля на Сході. Мовиться про Луганщину і Донеччину.

"Росії потрібні перемоги, аби їх продати своєму суспільству. Ворог зазнає дуже і дуже важких втрат. Тобто він зараз просувається десь там повільно, але дуже великою ціною. І людей вони десятками, сотнями просто кладуть, знищується російська техніка", – зауважив речник Міноборони.

За його словами, основне потужне угруповання створили саме на Сході. Водночас на решті українських територій Росія також тримає свої підрозділи.

Але якщо ми бачимо, що десь на якомусь напрямку в нас є можливість вибити росіян, то саме так Збройні Сили й діють. Це дуже динамічна ситуація, тобто сьогодні ми можемо мати якусь негативну інформацію, а завтра вона може стати на наш бік,

– додав Мотузяник.

Він зауважив, що усі українці повинні це розуміти та нагадав про Антитерористичну операцію на Сході у 2014 році. Тоді навесні також була дуже складна ситуація, однак вже влітку трохи більше ніж за місяць українські захисники звільнили 60 населених пунктів.

"Наша армія просто вибила окупантів з цих населених пунктів. Тобто треба розуміти, що ситуація – дуже складна, важка, але Збройні Сили та інші сили оборони роблять все можливе", – підсумував речник Міноборони.

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Коротко про ситуацію на Запоріжжі

Російські загарбники продовжують обстрілювати Комишуваху. Зокрема, 31 травня вони гатили по мирних будинках кілька годин. Цивільні, які досі не виїхали, встигли сховатися у підвалах. На щастя, жертв та поранених не було.

Водночас з громади Гуляйполя виїхали майже 80% мешканців. Ситуація в районі є дуже складною. Щодня росіяни гатять по мирних будинках, цілком усвідомлено намагаючись завдати шкоди українцям та цивільній інфраструктурі.

Своєю чергою, до Василівки загарбники почали зганяти свої старі танки. Ворог активно працює над побудовою другої лінії оборони та сподівається стримати контрнаступ ЗСУ.

Однак нашим захисникам та захисницям 31 травня вдалося ліквідувати 15 російських окупантів та збити літак. Окрім того, вони вчергове знищили чимало ворожої техніки.

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