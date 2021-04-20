Ситуація на Донбасі та у Криму більш ніж тривожна, – Меркель

Наразі з урахуванням безпекових загроз ситуація на Донбасі та в Криму більш ніж тривожна. Однак Європі слід підтримувати діалог з Росією, попри всі розбіжності.

Про це у зверненні до учасників весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 20 квітня заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

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Меркель прокоментувала ситуацію на Донбасі

За словами канцлерки, тепер мир і безпека вже не є чимось очевидним та зрозумілим.

Ситуація в Білорусі, на сході України та в Криму, Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, Нагірному Карабасі й, звичайно, в Сирії та Лівії більш ніж тривожна,

– зазначила Меркель.

Водночас вона наголосила на важливості продовження діалогу з Кремлем та збереженні транзиту російського газу через Україну після запуску нового газопроводу "Північний потік-2".

Росія стягує війська до кордонів України

Від кінця березня систематично з'являються фото та відео докази стягнення Росією військ до кордонів з Україною та на окупований Крим.

Раніше у розвідці Міноборони повідомили, що агресор може готувати провокації та має наміри просунутись вглиб України. Ба більше, говорили, що до 20 квітня Росія стягне до кордону з Україною 110 тисяч військових.

110 тисяч військових. У Пентагоні підрахували російські війська, які зібрались біля кордону України. У США зазначили, що ця кількість точно більша, ніж у 2014 році.

А глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що зараз можна спостерігати найбільше зосередження російської армії біля кордону України.

У Парламентській асамблеї Ради Європи заявили про зрив Росією зусиль щодо врегулювання ситуації на Донбасі . У ПАРЄ закликають Кремль припинити ескалацію та стягнення військ біля українських кордонів.



Російські війська біля кордону України / Інфографіка 24 каналу