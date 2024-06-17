Головна російська ціль: яку дорогу хочуть перерізати окупанти на Донеччині
Ситуація на Східному напрямку складна. Зокрема, російські окупанти мають намір перерізати дорогу між Костянтинівкою та Покровськом.
Ця дорога є найважливішою ціллю усіх російських наступальних дій у цьому районі. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.
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"Дорога між Костянтинівкою та Покровськом. Вихід до неї на повній її протяжності, а не просто її перерізанні. Перерізання – це на першому етапі. На мою думку, це найважливіша ціль усіх російських наступальних дій у цьому районі, починаючи від Часового Яру, закінчуючи напрямком на Покровськ", – сказав він.
Існує небезпека
Давид Шарп зазначив, що прорив під Очеретино, який відбувся, але був призупинений, становить та буде становити небезпеку з погляду перспектив подальшого просування. Він не зрізається, тому ця небезпека продовжує існувати.
Як і небезпека відходу у сторони. Тобто якщо російському командуванню приходить ідея, наприклад, атакувати не напрямок, а відходити у сторони так, щоб змусити українські війська, які обороняються південніше або північніше, відступити. Є виступ північніше Очеретиного. У них є можливості наступати з погляду конфігурації лінії фронту,
– пояснив він.
Усе залежить від наявності резервів, від того, наскільки загарбники можуть передбачити дії ЗСУ. Однак це основна ділянка на фронті, де ворог має перспективи, якщо не втримати там фронт, вважає військовий оглядач з Ізраїлю.
Що відбувається на фронті: останні новини
- Від початку доби 17 червня Генштаб ЗСУ уже зафіксував 42 бойові зіткнення. Росія 27 разів вдарила дронами-камікадзе. Також окупанти ще понад 500 разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти. Утім, українська армія продовжує тримати позиції та подекуди проводить активні дії.
- Зокрема, на Покровському напрямку російські війська здійснили за уже 14 спроб витіснити ЗСУ із займаних позицій, 1 з яких в бік Новоолександрівки відбито. Наразі тривають бойові дії білі Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Новоолександрівки. Біля останнього населеного пункту росіяни найбільш активні.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Куп'янському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках противник проводить активні наступальні дії різної інтенсивності. Там ворог не полишає спроб прорвати оборону українських військ та захопити важливі ділянки місцевості або населені пункти, які впливають на стійкість нашої оборони.
- Водночас основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку. Уже довгий час цей напрямок залишається найважчим. Там окупанти сконцентрували переважну кількість ударних бригад і полків.