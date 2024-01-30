Росіяни розкошують ними, – Гуменюк сказала, наскільки ефективно вдається нищити ворожі дрони

Протягом останнього часу з'являлися повідомлення про те, що російські підрозділи, які займаються аеророзвідкою й виготовляють FPV-дрони, зазнали серйозних втрат. Нині росіяни сконцентрувались на тому, аби перервати українську логістику на лівий берег Дніпра.

В етері 24 Каналу начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповів про ситуацію у повітрі. До слова, раніше у росЗМІ з'являлися скарги окупантів на те, що вони програють українським військовим в небі.

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Як зазначила Гуменюк, у ворога досить непогано із дроновим забезпеченням й противник активно використовує безпілотники різних модифікацій зі скиданням боєприпасів.

На жаль, в окупантів велике постачання й вони розкошують ними,

– мовила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

За її словами, два дні поспіль російські загарбники використовували понад 70 дронів на добу, а позаминулої доби було 40 дронів.

"Це дуже високий показник, але і наша робота з протидії серйозно підвищилась, тому що ми намагаємось, використовувати всі сучасні методи боротьби, не розкриваючи їх зараз для ворога. Все, що має нехай спрямовує, ми знаємо як з цим впоратися", – додала Гуменюк.

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