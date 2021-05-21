Ситуація з Дубінським певний час зменшувала рейтинг "Слуги народу", – Корнієнко

У "Слузі народу" відповіли, як на рейтинг партії впливають скандали за участі їхніх нардепів. Зокрема, мовиться і про ситуацію з виключенням Олександра Дубінського.

Лідер партії Олександр Корнієнко в ефірі програми "Перехресний допит" зауважив, що ця історія дещо знизила рейтинг. Втім лише протягом нетривалого часу.

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"Я думаю, що ситуація з Дубінським, можливо, певний час і зменшувала нам рейтинг", – зазначив він.

Втім депутат підкреслив, згодом "слуги народу" прийняли вольове рішення. Згідно з яким, Дубінського було виключено з фракції та з партії.

Корнієнко також пояснив, що статуті політичної сили є 2 види покарань: догана і виключення з партії. Останнє застосували до нардепа за його системну непокору.

Якщо ти не реагуєш на ситуації, це зменшує рейтинг, – Корнієнко

За його словами, скандальні ситуації зі "слугами" впливають на партію, якщо її представники ніяк на це не реагують. Втім останнім часом такі випадки трапляються вже значно рідше.

Він також навів приклад депутата Миколи Тищенка, який отримав догану на політраді через порушення карантину. До того ж продовжується голосування за виключення з фракції Євгена Шевченка, який їздив на зустріч з Олександром Лукашенком 20 квітня 2021 року.

Висновок, який ми зробили за ці 2 роки – так, можуть відбуватися якісь події, медійні ляпи. Але якщо ти на це не реагуєш, не вибачаєшся чи вдаєш, що цього немає – це неправильна поведінка. Вона точно зменшуватиме рейтинг,

– підсумував Корнієнко.

Повний випуск програми "Перехресний допит": дивіться відео

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