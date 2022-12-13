Розграбували, а тепер готують "допомогу": Росатом влаштовує абсурдну акцію в Енергодарі

Росатом готує абсурдну акцію в Енергодарі. Росіяни пограбували місто, катували людей людей, обстріляли критичну інфраструктури, а тепер збирають окупованому місту гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє кореспондент 24 каналу з Запоріжжя. Раніше росіяни невдало покурили біля Енергодара.

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Росатом готує абсурдну акцію

Росатом готує абсурдну гуманітарну акцію по допомозі окупованому росіянами Енергодару. Це той самий Росатом, який хоче отримати контроль над ЗАЕС, примушуючи працівників станції писати заяви про перехід до Росатома. Керівник Росатома Ліхачьов закликає допомогти місту різними речами.

Він закликає передати в місто теплі речі, олівці, зошити, засоби обігріву, ліки, їжу. На це критично відреагував міський голова Енергодара Орлов. Він сказав, що в росіян дуже цікава стратегія. Вони заходять у мирне українське місто, захоплюють його, грабують, катують людей, садять їх у підвали, обстрілюють критичну інфраструктуру, щоб у людей не було світла, води й тепла, а тепер збирають гуманітарну допомогу.

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Ситуація на ЗАЕС

Ситуація на ЗАЕС безпосередньо нині без особливих нових проблем. Удалось полагодити обладнання, яке постраждало внаслідок обстрілів. Тому загалом станція працює.

Щоправда, вона не виробляє електроенергію, а живиться з української енергосистеми для власних потреб. Приблизно 100 мегават потрібно станції для функціонування. Це приблизно 10% роботи одного з дев'яти енергоблоків, які вже запустила Укренерго.

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