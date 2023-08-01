Харків масовано атакували дронами-камікадзе: хронологія 524 дня війни

Про боротьбу українців проти агресора і воєнні злочини російських терористів – розповідає 24 Канал.
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7:32
Ворог атакував Харків безпілотниками. Один БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го, 3-го поверхів, перекриття та даху. Також виникла пожежа. У будівлі, попередньо, не було людей. Ще 3 влучання було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було. Поранений один чоловік, його стан перевіряють медики.7:00
У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих через ворожу атаку. Серед них 7 дітей. У лікарнях залишаються 19 осіб. Усі середньої тяжкості.6:46
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 зенітно-ракетних комплексів противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 5 районів зосередження особового складу ворога.6:00
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.3:20
ЗМІ опублікували фото наслідків влучання російського безпілотника у педагогічно-технічне училище в Харкові. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що влучання, окрім будівлі навчального закладу у Салтівському районі, було також у Шевченківському районі – в спортивний об'єкт. Там поранення зазнав охоронець, його госпіталізували.
Влучання у Харкові / Суспільне
1:04
Ігор Терехов повідомив, що у Харкові щонайменше три прильоти. Усі у середмісті, у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.0:49
Олег Синєгубов зазначив, що на місці влучання спалахнула пожежа. Там працюють усі екстрені служби. Що стосується постраждалих, то за даними Обласного центру медичної допомоги, інформація не надходила.0:30
У Харкові після атаки спостерігаються перебої зі світлом. Також у частині районів зникла вода.0:11
Після півночі пролунало кілька вибухів у Харкові. Відомо, що окупанти запустили "Шахеди". Мер Харкова Ігор Терехов опублікував допис. У ньому він зазначив, що ворог б'є по місту дронами. За його словами, вибухи лунають у Шевченківському районі. На той момент їх нарахували три.