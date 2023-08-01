Харків масовано атакували дронами-камікадзе: хронологія 524 дня війни

Станом на 1 серпня в Україні триває вже 524 день повномасштабного вторгнення Росії. Наші захисники завдають потужних втрат окупантам, тому у тих – величезні проблеми.

Про боротьбу українців проти агресора і воєнні злочини російських терористів – розповідає 24 Канал.

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Ворог атакував Харків безпілотниками. Один БПЛА влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району. Сталась часткова руйнація конструкцій 2-го, 3-го поверхів, перекриття та даху. Також виникла пожежа. У будівлі, попередньо, не було людей. Ще 3 влучання було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі Харкова. Частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Пожежі не було. Поранений один чоловік, його стан перевіряють медики.У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих через ворожу атаку. Серед них 7 дітей. У лікарнях залишаються 19 осіб. Усі середньої тяжкості.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 зенітно-ракетних комплексів противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 5 районів зосередження особового складу ворога.Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.ЗМІ опублікували фото наслідків влучання російського безпілотника у педагогічно-технічне училище в Харкові. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що влучання, окрім будівлі навчального закладу у Салтівському районі, було також у Шевченківському районі – в спортивний об'єкт. Там поранення зазнав охоронець, його госпіталізували.

Влучання у Харкові / Суспільне

Ігор Терехов повідомив, що у Харкові щонайменше три прильоти. Усі у середмісті, у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.Олег Синєгубов зазначив, що на місці влучання спалахнула пожежа. Там працюють усі екстрені служби. Що стосується постраждалих, то за даними Обласного центру медичної допомоги, інформація не надходила.У Харкові після атаки спостерігаються перебої зі світлом. Також у частині районів зникла вода.Після півночі пролунало кілька вибухів у Харкові. Відомо, що окупанти запустили "Шахеди". Мер Харкова Ігор Терехов опублікував допис. У ньому він зазначив, що ворог б'є по місту дронами. За його словами, вибухи лунають у Шевченківському районі. На той момент їх нарахували три.