Ворог стягує резерви до Бахмута, ЗСУ відбивають атаки: карта бойових дій 10 червня

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Тривають важкі бої. Збройні сили України дають ворогу відсіч.

Протягом минулої доби в епіцентрі фронту відбулось 34 бойових зіткнення. Про ситуацію на полі бою прозвітували у Генштабі. Стежити за тим, як змінюється лінія фронту можна за допомогою карти Deepstate, інформує 24 Канал.

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Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Посилює склад угруповання прикриття кордону завдяки силам підрозділів територіальних військ.

Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бударки Харківської області. Здійснив також мінометні та артилерійські обстріли 36 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Загарбники завдали авіаційних ударів по Котлярівці Харківської області та Стельмахівці на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.Протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Веселого. Завдав авіаударів по населених пунктах Невське Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.. Противник вів наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мав. Завдав авіаударів поблизу населених пунктів Курдюмівка, Біла Гора і Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони 11 населених пунктів.

За даними Міноборони, на Бахмутському напрямку ворог стягує резерви та намагається утримати займані позиції. Крім того, противник робить спроби атакувати, але йому не вдається.

Натомість наші оборонці ведуть активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку.

Що відбувається поблизу Бахмута: карта

Противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік Сєверного. Завдав авіаційних ударів в районі Василівки, Первомайського та Невельського Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новодонецьке, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське і Первомайське Донецької області.. Українські захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник зазнав втрат. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли в районі населених пунктів Георгіївка, Мар'їнка, Острівське, Курахове, Дачне, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Великої Новосілки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.. Противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Новосілки, Новополя Донецької області та Ольгівського, Гуляйполя і Степового на Запоріжжі. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.