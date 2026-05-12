Росія має просування, Україна – контратакує: звіт та оновлені карти ISW

Про це повідомляє ISW.
В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 11 травня. Аналітики також оновили карти бойових дій.
Зверніть увагу! Україна здійснила першу рятувальну операцію українських військовополонених за допомогою безпілотника на Сумському напрямку. 11 травня українська бригада повідомила, що екіпаж українського безпілотника "Вампір" допоміг звільнити двох українських військовослужбовців у зоні відповідальності бригади у квітні після того, як російські війська захопили солдатів під час штурму сусідніх українських позицій.
Також варто зауважити, що на Сумському напрямку окупанти увесь час намагаються пролізти хоча б десь вперед, але їх успішно ліквідовують, розповів 24 Каналу командир роти 425 окремого батальйону безпілотних систем "Очі" з позивним "Дайвер".
До слова, попри оголошене "перемир'я" 9 – 11 травня, військові з різних напрямків повідомляли про російську активність на фронті. Зокрема, офіцер української бригади, що діяла в тактичному районі Добропілля, 11 травня повідомив, що окупанти продовжували наземні операції, артилерійські та безпілотні удари, а також розвідку.
Також, як розповів 24 Каналу речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, перемир'я не діяло й на Лиманському напрямку. Там були зафіксовані рекордні показники інтенсивності росіян на полі бою – аж 44 атаки за добу
Ворог також намагався просунутися на Куп'янськ і близьке прикордоння Харківщини.
Ситуація на фронті / Карти ISW
Зауважте, що на цьому напрямку ворожі війська покладаються лише на безпілотники для виконання більшості операцій. До цього призвели удари українських безпілотників по російській важкій бронетехніці.
За квітень окупанти на Покровському напрямку втратили загиблими понад 1700 осіб, пораненими – ще орієнтовно 400, розповів в ефірі 24 Каналу Данило Борисенко, начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж".
А нещодавно Росія перекинула 90-ту танкову дивізію до Покровська для наступальних дій.
Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов 7 травня повідомив, що уже триває весняно-літній наступ Росії. Перед цим у Bloomberg писали про, що Зеленський очікує на ще один наступ у літні місяці.
Політтехнолог Тарас Загородній на тлі цього зауважив 24 Каналу, що Кремль дійсно готується продовжувати наступальні дії влітку. Втім, Путін боїться оголосили відкрито мобілізацію.
До того ж парад 9 травня оголив слабкість Кремля. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу зазначив, як через цей провал Кремль на чолі з Путіним стане ще небезпечнішим і почне шукати нові способи тиску.
Тим часом американський генерал Бен Годжес в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що Україна поступово перехоплює стратегічну ініціативу у війні. Він також відзначив важливість знищення експортного потенціалу Росії у нафті та газі.