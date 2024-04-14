Російські війська взяли оперативну паузу на двох напрямках фронту

Російська окупаційна армія продовжує штурмувати позиції ЗСУ на фронті. Однак, стало відомо, що на двох напрямках ворог взяв оперативну паузу.

Раніше, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про мету ворога. Так, вище воєнне керівництво Росії поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

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На яких напрямках взяли оперативну паузу російські військові

Окупанти взяли оперативну паузу на Лиманському на Куп'янському напрямках. Однак ворог продовжує атакувати Білогорівку Луганської області.

Про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

І на Лиманському, і на Куп'янському напрямках ворог узяв оперативну паузу. Усі його атаки були зосереджені на Білогорівці, де наші захисники мужньо тримають оборону, не дають загарбникам просунутися уперед,

– розповів Лисогор.

Що відбувається на фронті