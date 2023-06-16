Росіяни облаштували катівню у школі на Херсонщині: головне зі зведення Генштабу

Триває 478 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загарбники, попри значні втрати, не відмовляються від планів щодо повної окупації території нашої держави.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни й використовує тактику терору. Загарбники також завдають ударів та здійснюють обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах.

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Росіяни обстрілюють українські міста

Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Київщині, застосувавши:

6 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал",

6 крилатих ракет "Калібр".

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ ЗСУ знищили усі 12 ракет.

Окрім того, протягом доби загарбники завдали 24 авіаційні удари та здійснили близько 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою,

– підкреслили у Генштабі.

Росіяни й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулося 21 бойове зіткнення.



Наші захисники продовжують стримувати навалу росіян / Фото Генштабу ЗСУ

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не має суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявляють. На полігонах Білорусі тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів збройних сил Росії перед їхнім відправленням у райони ведення бойових дій на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Могриця Сумської області та Бударки Харківської області, а також здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

Зноб-Трубчевська, Чуйківка, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Басівка, Степок, Краснопілля, Велика Писарівка Сумської області,

Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Мала Вовча на Харківщині.

На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали:

Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області,

Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали:

Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області,

Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Серебрянка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів:

Васюківка,

Оріхово-Василівка,

Богданівка,

Хромове,

Часів Яр,

Іванівське,

Озарянівка,

Біла Гора,

Костянтинівка,

Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти:

вели безрезультатні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки,

завдали авіаційного удару в районі Авдіївки,

здійснили артилерійські обстріли районів Авдіївки, Веселого та Карлівки Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі Мар'їнки. Водночас росіяни завдали авіаційних ударів в районах Мар'їнки та Побєди Донецької області, а також здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів:

Красногорівка,

Георгіївка,

Мар'їнка,

Максимільянівка,

Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області, однак успіху не мав. Також загарбники:

завдали авіаційних ударів в районах Пречистівка, Золота Нива, Благодатне,

обстріляли населені пункти Вугледар, Времівка, Сторожеве, Новосілка, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Протягом доби вони здійснили артилерійські обстріли населених пунктів:

Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області;

Зміївка, Берислав, Козацьке, Інженерне, Зеленівка, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.



Українські військові відбивають ворожі атаки / Фото Генштабу ЗСУ

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Росіяни зробили у школі катівню

На тимчасово зайнятих територіях України фіксують:

випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованих місцевих,

облаштування нових катівень для їхнього утримання.

Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували на території загальноосвітньої школи у селищі Великі Копані Херсонської області. У спортзалі школи підрозділи ФСБ РФ проводять допити. Затриманих осіб окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури,

– зауважили у Генштабі.

Своєю чергою, українські захисники продовжують вибивати ворога з нашої землі. Зокрема, авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили 3 розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

пункт управління,

3 райони зосередження особового складу противника,

4 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях,

2 станції радіоелектронної боротьби,

ще 2 важливі об'єкти противника.



ЗСУ завдають окупантам втрат / Фото Генштабу ЗСУ