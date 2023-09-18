Сили оборони України мають успіх на Запорізькому та Бахмутському напрямках, – Маляр

Українські військові продовжують героїчно захищати нашу державу. Вони відвойовують територію та змушують ворога переходити до оборони.

Російські загарбники намагаються наступати на кількох напрямках, але у них нічого не виходить. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що наші воїни мали успіх південніше та східніше Роботине.

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Ситуація на Сході

На Куп’янському напрямку противник шукає слабкі місця в нашій обороні. Також воїни успішно відбили атаки в районі Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог продовжує перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагаються прорвати оборону в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.

На цьому напрямку наші війська звільнили Андріївку та Кліщіївку, але ворог намагається з усіх сил повернути втрачені позиції. Тож, наші бійці стримують там атаки ворога та закріплюються на досягнутих рубежах,

– написала Ганна Маляр.

Вона також зазначила, що на Бахмутському напрямку не створювали додаткового угрупування для наступу.

За тиждень на Бахмутському напрямку звільнено 2 квадратних кілометри земель.



На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагається встановити контроль над Мар'їнкою та оточити Авдіївку.

Ситуація на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог тримає оборону та продовжує обстріли.

Сили оборони відбили атаки противника в районі Новомихайлівки, Новодарівки, Новоданилівки Запорізької області.

На Півдні наші військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

За тиждень Силами оборони на півдні звільнено 5,2 квадратних кілометри територій.

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