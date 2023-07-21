Ракетна загроза на Одещині і влучання у зерновий склад: хронологія 513 дня війни

Станом на 21 липня в Україні триває 513 день повномасштабного вторгнення Росії. Захисники мужньо обороняють наші території та дають потужну відсіч ворогу.

Що відбувається 21 липня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – читайте на 24 Каналі.

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Українські війська успішно наступали на 3 напрямках південного фронту, повідомив речник Генштабу Ковальов. Сили оборони закріплюються на рубежах на напрямках Новоданилівка – Вербове, Новоданилівка – Роботине, Новодарівка – Приютне.Сьогодні зранку росіяни знову обстріляли Очаків. Цього разу їхньою ціллю була місцева бібліотека. Рятувальники швидко локалізували пожежу, що виникла внаслідок обстрілів. На щастя, без постраждалих.



Наслідки удару по Очакову / фото Сергій Шайхет



Обстріляний Очаків / фото Сергій Шайхет

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки, господарчі споруди. У Куп'янську обстрілами пошкоджено 7 приватних будинків. Унаслідок обстрілу з танка селища Козача Лопань Харківського району загинув чоловік 60 років. Пошкоджено приватний будинок та гараж.Зранку о 04:09 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися вздовж узбережжя міста Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Окрім того, о 05:06 ворог знову завдавав артилерійських ударів по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого виникла пожежа будівлі соціальної інфраструктури міста. Займання було оперативно ліквідовано.Вранці російська армія спрямувала на Дніпропетровщину безпілотник. Наші захисники впоралися із загрозою. Ворожий БпЛА збили.На Одещині внаслідок нічної атаки знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменя, повідомили в Одеській ОВА. Так, Росія випустила ракети на світанку та влучили в термінали із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Внаслідок вибуху постраждали дві людини – вони отримали поранення.Цієї ночі внаслідок ворожих обстрілів села Новоосинове Куп'янського району отримала легкі поранення 56-річна жінка, госпіталізації не потребувала. Пошкоджено приватний будинок.За минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району військовослужбовцями рф загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу. Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.Окупанти вночі вдарили по агропідприємству в Одеській області, повідомила Наталя Гуменюк. Вони влучили в зернові термінали та знищили сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали.ЗСУ вже знищили 240 690 окупантів, за минулу добу – 680 солдатів.



Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ

На Одещині 2 ракети типу "Калібр", за інформацією військових з ОК "Південь, влучили в зерновий склад агропідприємства на території області.За 20 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини – у Костянтинівці. Ще 2 людини за добу дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.На Херсонщині за минулу добу противник здійснив 45 обстрілів, випустивши 243 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю освітнього закладу в Білозерській селищній громаді; адміністративну будівлю в Бериславському районі. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще 4 важливих об’єкти противника.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також, нашими захисниками було знищено 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.Знову повторилась загроза ракетного удару по Одещині.Є загроза застосування противником ракетного озброєння у східних областях.У Повітряних силах заявили, що є загроза застосування противником ракетного озброєння в Одеській області.Сергій Череватий розповів, що окупанти намагаються атакувати на Лимано-Куп'янському напрямку. Він залишається лідером за кількістю артилерійських ударів, які завдають загарбники. Однак на Лимано-Куп'янському напрямку ворогу завдали колосальних втрат. Так, ворогу не дають перехопити ініціативу. ЗСУ грамотно будують свою оборону – окупантам не вдається "нав'язати свою волю на цьому напрямку".Олександр Ткаченко заявив, що подав Денису Шмигалю заяву про свою відставку. Міністр наголосив, що ухвалив це рішення через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.