Просування ЗСУ біля Бахмута та ймовірність нового наступу Росії: хронологія 605 дня війни

Україна продовжує давати відсіч Росії у злочинній війні. Станом на 21 жовтня 2023 року триває вже 605 доба героїчного спротиву українців.

Росія все ще намагається захопити територію нашої держави, проте наші захисники утримують свої позиції на фронті, попри зусилля окупантів. Про головні події цього дня повномасштабної війни читайте у матеріалі 24 Каналу.

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