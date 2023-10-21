Просування ЗСУ біля Бахмута та ймовірність нового наступу Росії: хронологія 605 дня війни
Україна продовжує давати відсіч Росії у злочинній війні. Станом на 21 жовтня 2023 року триває вже 605 доба героїчного спротиву українців.
Росія все ще намагається захопити територію нашої держави, проте наші захисники утримують свої позиції на фронті, попри зусилля окупантів. Про головні події цього дня повномасштабної війни читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов під час контрнаступу неодноразово відвідував лінію фронту. За його словами, деколи його присутність буває обов'язковою. Буданов додав, що він підбадьорює бійців. Зокрема, іноді знаходить варіанти, як це зробити. 20 жовтня стало відомо, що Джо Байден попрохав виділити на Україну та Ізраїль 106 мільярдів доларів. Водночас адміністрація президента подала запит на скорочення щомісячної фінансової допомоги для нашої держави. Раніше США виділяли щомісячно Україні по 1,1 мільярда доларів. Згідно з проханням адміністрації Джо Байдена, нова жадана сума – 825 мільйонів доларів. Також у запиті йдеться про те, що бюджетну підтримку Україні надаватимуть через Світовий банк. Це відбуватиметься як відшкодування дозволених і підтверджених витрат уряду України відповідно до наявної системи умов, яку розробив уряд США. За наявними у розвідки даними, у ворога є ще чотири мільйони артилерійських снарядів. Цієї кількості буде достатньо, щоб цілий рік вести війну малої інтенсивності. Крім того, 350 тисяч снарядів Росія отримала від Північної Кореї. Усе це свідчить про те, що ворог готується до тривалої війни. Естонські військові також звернули увагу на основні напрямки на фронті. Мовиться про дві ділянки: Авдіївка – Мар'їнка та Куп'янськ – Лиман. Влітку на цих ділянках фіксували по 20 – 40 атак щоденно. Нині у середньому налічують по 76 атак щодня. Путін ці дії назвав активною обороною. Втім, військові Естонії вважають, що це спроба завуалювати те, що відбувається. Вони переконані, що насправді ворог готується до нового наступу. Наші військові продовжують протистояти російським загарбникам на Бахмутському напрямку. Захисники упевнено просуваються вперед, відтісняючи ворога. Детальніше про ситуацію поблизу Бахмута та на Лимано-Куп'янському напрямку розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ, капітан Ілля Євлаш. За його словами, вона складна, але контрольована. Сергія Суровікіна (відомого як "М'ясник" або "Армагедон") змінили на посаді. Тепер командувачем "воздушно-космических сил", вочевидь, став Віктор Афзалов. Вочевидь Путін марно сподівається, що такі зміни принесуть хоч якийсь позитивний результат. Водночас країні-терористці не вдасться реалізувати жодного свого задуму.
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Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов під час контрнаступу неодноразово відвідував лінію фронту. За його словами, деколи його присутність буває обов'язковою.
Буданов додав, що він підбадьорює бійців. Зокрема, іноді знаходить варіанти, як це зробити.
20 жовтня стало відомо, що Джо Байден попрохав виділити на Україну та Ізраїль 106 мільярдів доларів. Водночас адміністрація президента подала запит на скорочення щомісячної фінансової допомоги для нашої держави.
Раніше США виділяли щомісячно Україні по 1,1 мільярда доларів. Згідно з проханням адміністрації Джо Байдена, нова жадана сума – 825 мільйонів доларів.
Також у запиті йдеться про те, що бюджетну підтримку Україні надаватимуть через Світовий банк. Це відбуватиметься як відшкодування дозволених і підтверджених витрат уряду України відповідно до наявної системи умов, яку розробив уряд США.
За наявними у розвідки даними, у ворога є ще чотири мільйони артилерійських снарядів. Цієї кількості буде достатньо, щоб цілий рік вести війну малої інтенсивності. Крім того, 350 тисяч снарядів Росія отримала від Північної Кореї. Усе це свідчить про те, що ворог готується до тривалої війни.
Естонські військові також звернули увагу на основні напрямки на фронті. Мовиться про дві ділянки: Авдіївка – Мар'їнка та Куп'янськ – Лиман. Влітку на цих ділянках фіксували по 20 – 40 атак щоденно. Нині у середньому налічують по 76 атак щодня.
Путін ці дії назвав активною обороною. Втім, військові Естонії вважають, що це спроба завуалювати те, що відбувається. Вони переконані, що насправді ворог готується до нового наступу.
Наші військові продовжують протистояти російським загарбникам на Бахмутському напрямку. Захисники упевнено просуваються вперед, відтісняючи ворога.
Детальніше про ситуацію поблизу Бахмута та на Лимано-Куп'янському напрямку розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ, капітан Ілля Євлаш. За його словами, вона складна, але контрольована.
Сергія Суровікіна (відомого як "М'ясник" або "Армагедон") змінили на посаді. Тепер командувачем "воздушно-космических сил", вочевидь, став Віктор Афзалов.
Вочевидь Путін марно сподівається, що такі зміни принесуть хоч якийсь позитивний результат. Водночас країні-терористці не вдасться реалізувати жодного свого задуму.