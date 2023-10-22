Українські воїни продовжують наступати та виснажують ворога на всій лінії фронту, – Генштаб

Наші захисники продовжують утримувати позиції на фронті та давати гідну відсіч ворогу. Втім, на деяких напрямах фронту ситуація залишається складною.

Росія продовжує вести злочинну повномасштабну війну проти України. Протягом доби відбулось 82 бойових зіткнення.

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Ситуація на всіх напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території Росії.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Надії Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Андріївка та Дружба.

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На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації намагається наступати, проте успіху не має. Сили оборони відбили близько 20 атак.

На Мар'їнському напрямку загарбники теж безуспішно намагаються штурмувати позиції українських військових за підтримки авіації в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Там відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога.

На Запорізькому напрямку українські воїни утримали позиції в районі Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах області та по обласному центру.

На Мелітопольському та Бахмутському напрямках продовжується наступальна операція. Окупанти зазнають втрат, а наші захисники виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Ворог зазнає колосальних втрат