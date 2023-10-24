Успіх біля Роботиного та складна ситуація біля Авдіївки: карта бойових дій на 24 жовтня
24 жовтня 2023, 08:31Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові дають гідну відсіч ворогу на всіх напрямках фронту. Водночас вони також продовжують утримувати свої позиції та ведуть наступальну операцію на Сході та Півдні.
Росія продовжує вести злочинні повномасштабну війну проти України та не залишає спроб захопити нашу територію. Протягом минулої доби на фронті відбулося 55 бойових зіткнень.
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Ситуація на всіх напрямках фронтуЗагалом ворог завдав 4 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 5 атак ворога в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.
Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться картуНа Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога біля Надії Луганської області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують наступальні дії південніше Бахмута.
Карта бойових дій на 24 жовтня: дивіться відеоНа Авдіївському напрямку ворог намагається оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, де Силами оборони відбито понад 10 атак ворога.
Ситуація поблизу Авдіївки: дивіться картуНа Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Побєди. Тут українські воїни відбили 15 атак окупантів. На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога біля Новомихайлівки Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.
Ситуація біля Новомихайлівки: дивіться картуСили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Вони мали частковий успіх південніше Роботиного, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
ЗСУ мали успіх біля Роботиного: дивіться картуНа Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб запобігти перекиданню наших військ на інші напрямки. Протягом доби авіація України завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ та понтонно-мостову переправу ворога.