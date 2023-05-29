Ключові цілі – на Сході, ворог намагається наступати на Мар'їнку: карта бойових дій на 29 травня

Окупанти не припиняють спроб наступу на Сході країни. Крім того, ворог нещадно обстрілює українські населені пункти. За добу противник завдав 97 авіаційних ударів.

Про ситуацію на фронті станом на ранок 29 травня доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак.

Північ

немає ознак формування наступальних угруповань. Російські військові підрозділи прибувають на полігони Білорусі для підготовки до відправлення на війну в Україну.противник зберігає військову присутність у прикордонних районах України і здійснює обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Схід

противник проводив безуспішні наступальні дії біля Масютівки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки. У районах Колодязне, Красне Перше, Фиголівка та інших місцевостях зазнали обстрілів артилерією та мінометами.противник також завдав авіаційних ударів та обстріляв деякі населені пункти.противник проводив безуспішні наступальні дії та завдав авіаційних ударів.противник не проводив наступальних дій, але завдав авіаційних ударів та обстріляв деякі населені пункти.наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Мар'їнки.противник проводив безуспішні наступальні дії та завдав авіаційного удару, а також обстріляв деякі населені пункти.

Південь

противник продовжує вести оборонні дії.

Досягнення наших ЗСУ за добу

Авіація сил оборони лише за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 6 – по його зенітно-ракетних комплексах. Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

3 райони зосередження озброєння та військової техніки,

зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс Тор,

6 пунктів управління,

станцію радіоелектронної боротьби,

артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника.

Зауважимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано загалом 207 030 ворожих окупантів, з них 430 – лише за минулу добу.