Ракетний удар по Сумах, шалені втрати окупантів: хронологія 522 дня війни

Станом на 30 липня в Україні триває 522 день повномасштабного вторгнення Росії. Наші захисники дають потужну відсіч ворогу, а той – зазнає шалених втрат.

Про боротьбу українців проти агресора і воєнні злочини російських терористів – розповідає 24 Канал.

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В ніч проти 30 липня російські війська вкотре атакували Україну "Шахедами". Ціллю ворога були сільськогосподарські активи. Унаслідок падіння уламків спалахнули пожежі, зокрема на сільськогосподарських підприємствах. Так, ворог здійснив атаку "за сталим маршрутом" – зі Східного берега Азовського моря. Були спрямовані "Шахеди": 2 з яких було знищено над Херсонщиною, 2 – на Дніпровщині.Знову під ударом ворожої артилерії була Нікопольщина, заявили у Дніпропетровській ОВА. Вночі агресор обстріляв її чотири рази. Вгатив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. А на Криворізький район противник скерував два "Шахеди" – їх збили. Уламки впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджене складське приміщення. Наслідки усіх атак уточнюютья. Загиблих та постраждалих немає.29 липня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" на Миколаївщині було знищено розвідувальний "Мерлін-ВР".На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.Ракетоносії Чорноморського флоту Росії на бойовому чергуванні наразі відсутні.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.Ударна рота БПЛА знищила російську БМП під час нічного полювання на Запорізькому напрямку.За останніми даними від поліції, у Сумах щонайменше одна людина загинула та 5 зазнали поранень. Усі є цивільними.Окупанти вкотре за час війни вдарили по Сумах. Відомо, що поцілили злочинці по освітньому закладу. Судячи з кадрів із мережі, від будівлі майже нічого не залишилося. Найімовірніше, постраждали люди, які проходили вулицею за кілька метрів неподалік. Адже щонайменше одна жінка лежала в крові та їй надавали допомогу.