Успіхи на південних напрямках та біля Бахмуту, – у Міноборони розповіли про ситуацію на фронті

Ситуація на деяких напрямках фронту залишається важкою. Водночас на Півдін та поблизу Бахмута наші військові продовжують наступальну операцію.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Лиманському напрямку тривають активні бойові дії. Ворог безуспішно намагається наступати районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.

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Ситуація на фронті

Маляр також розповіла, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Важкі бої тривають в Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці. Є певні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах,

– написала вона.

Крім цього, на південних напрямках триває наступ наших військ. Є певні успіхи, зокрема на напрямку Новоданилівка – Новопрокопівка. Зараз наші військові закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог зберігає військову присутність у областях на кордоні з Україною. Таким чином Росія стримує нашу армію. Також ворожі військові намагаються провокувати українських воїнів.

"Ворог продовжує обстріли населених пунктів з території Росії та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням Державного кордону України", — написала Маляр.

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