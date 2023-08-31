Успіхи на південних напрямках та біля Бахмуту, – у Міноборони розповіли про ситуацію на фронті
Джерело:Ганна Маляр
Ситуація на деяких напрямках фронту залишається важкою. Водночас на Півдін та поблизу Бахмута наші військові продовжують наступальну операцію.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Лиманському напрямку тривають активні бойові дії. Ворог безуспішно намагається наступати районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області.
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Ситуація на фронті
Маляр також розповіла, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.
Важкі бої тривають в Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці. Є певні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах,
– написала вона.
Крім цього, на південних напрямках триває наступ наших військ. Є певні успіхи, зокрема на напрямку Новоданилівка – Новопрокопівка. Зараз наші військові закріплюються на досягнутих рубежах.
Ворог зберігає військову присутність у областях на кордоні з Україною. Таким чином Росія стримує нашу армію. Також ворожі військові намагаються провокувати українських воїнів.
"Ворог продовжує обстріли населених пунктів з території Росії та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням Державного кордону України", — написала Маляр.
Перебіг бойових дій: останні новини
- Окупанти не полишають спроб наступати. Зокрема, намагалися робити це біля Вербового та Старомайорського. Упродовж минулої доби, 30 серпня, на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень.
- На Лиманському напрямку агресор без успіху вів наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Спірного Донецької області.Також з мінометів та артилерії обстріляв Кремінну Луганської області та Кузьмине, Торське, Лиман Донецької.
- Російські військові вели наступальні дії і в районі Кліщіївки та Курдюмівки на Бахмутському напрямку. Щоправда, успіхів також не мали. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів